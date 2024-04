Unter anderem wegen Texten, die sich für Frauenrechte stark machen, wurde Toomaj Salehi zum Tode verurteilt. Weltweit wurde gegen das Urteil demonstriert, unter anderem m Sonntag, 28.4.2024, in Berlin. IMAGO/Babak Bordbar

Der bekannte iranische Rapper Toomaj Salehi ist einem seiner Anwälte zufolge mit einem Telefonverbot belegt worden. Nur wenige Tage nach Bekanntgabe seines Todesurteils sei kein Kontakt mehr mit dem Musiker möglich, berichtete dessen Verteidiger Amir Raisian am Dienstag auf X, ehemals Twitter. Der Grund dafür sei die Aktivität auf Salehis Kanälen in den sozialen Medien, die Angehörige betreiben.

Am Wochenende war Salehis Todesurteil bekanntgeworden. Die Nachricht löste im Iran, aber auch anderen Ländern der Welt Entrüstung aus. Kritik an dem Urteil, das im Zusammenhang mit Salehis Unterstützung für die Massenproteste im Herbst 2022 gefallen war, kam auch aus Österreich. Salehis Verteidiger planen, juristisch gegen das Urteil vorzugehen.

Im November war Salehi überraschend auf Kaution freigekommen. Wenige Tage später veröffentlichte der 33-Jährige auf Youtube ein Video, in dem er der Justiz Folter während seiner Haft in Isfahan vorwarf. Daraufhin wurde der Musiker erneut verhaftet. Salehi war während der Protestwelle im Herbst 2022 festgenommen und später zunächst zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Rapper hatte in der Vergangenheit mit seinen kritischen Texten soziale und politische Missstände in dem Land angeprangert.

Im Zusammenhang mit Salehis Fall hatte die EU im Juni 2023 Verantwortliche mit Sanktionen belegt. Betroffen war unter anderem der Generalstaatsanwalt der Provinz Isfahan. Dieser hatte nach EU-Angaben damals Anklage gegen den Musiker erhoben. Der Rapper sei unter grausamen Bedingungen inhaftiert, hieß es vergangenes Jahr. (APA, 30.4.2024)