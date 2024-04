Nach Eni, BP, OMV und Shell ist Jet der fünftgrößte Tankstellenbetreiber Österreichs. IMAGO/Future Image

Wien – Alle 162 Jet-Tankstellen in Österreich stehen zum Verkauf. Das kündigte der US-Mutterkonzern Phillips 66 im aktuellen Quartalsbericht an. Die Krone hatte hierzulande zuerst darüber berichtet. "Wir haben vor kurzem den Verkaufsprozess für unser Einzelhandelsgeschäft in Deutschland und Österreich eingeleitet", sagte Konzernchef Mark Lashier. "Das steht im Einklang mit unserem Plan, uns von Vermögenswerten zu trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören."

Auch die über 800 Tankstellen in Deutschland sollen demnach auf den Markt kommen. In Österreich ist Jet mit seinen 162 Tankstellen der fünftgrößte Tankstellenbetreiber nach Eni, BP, OMV und Shell. Über den konkreten Zeitpunkt des Verkaufs und den Verkaufspreis machte das Unternehmen bisher keine Angaben. (APA, 30.4.2024)