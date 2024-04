Liebe Leserin, lieber Leser,

Dass in Europa und sogar im kleinen Österreich ein Beitrag zu Computer-Chips von Apple und anderen, wichtigen Elementen in den Geräten des Konzerns geleistet wird, wussten bisher die wenigsten. Umso erfreulicher, dass Apple kürzlich in das vor einem Jahr eröffnete Europäische Zentrum für Chip-Design in München lud. Dabei wurden erstmals auch Informationen zum Forschungsstandort Linz verraten.

Außerdem: Nach Tiktok ist nun auch Meta ins Visier der EU-Kommission geraten. Diese wirft der Facebook- und Instagram-Mutter vor, das eigene Werbeprogramm so gestaltet zu haben, dass es von russischen Akteuren für Desinformation genutzt werden kann. Dies geht aus einem Hintergrundgespräch mit Beamten der EU-Kommission am Dienstag hervor.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

Warum ausgerechnet Linz für Apple wichtig ist

Brüssel: Meta lässt sich für russische Desinformation bezahlen

Pannenstatistik: E-Autos werden offenbar zuverlässiger

Gesundheitsministerium scheiterte mit Anzeige gegen Datenschutz-NGO

GPS-Störung durch Russland: Finnair stellt Flüge nach Estland ein

ChatGPT könnte Apples bevorzugter Chatbot für das iPhone werden