Raleigh – Die Carolina Hurricanes und die Colorado Avalanche stehen im NHL-Play-off in der zweiten Runde. Carolina besiegte am Dienstag die New York Islanders 6:3, holte damit den notwendigen vierten Sieg und trifft nun auf die New York Rangers. Colorado gewann Spiel fünf gegen die Winnipeg Jets ebenfalls 6:3 und ist weiter.

Die Toronto Maple Leafs verhinderten unterdessen das Aus und erzwangen ein sechstes Spiel gegen die Boston Bruins. Die Kanadier gewannen 2:1 nach Verlängerung, die Bruins führen nach Siegen 3:2. Ebenfalls eine weitere Partie erarbeiteten sich die Nashville Predators durch das 2:1 gegen die Vancouver Canucks. (APA, red, 1.5.2024)