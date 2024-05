Propalästinensischer Protest an der Pariser Sorbonne AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

In vielen europäischen Hauptstädten mobilisieren Palästina-Sympathisanten gegen das israelische Vorgehen im Gaza-Streifen. In London folgten Zehntausende einem Aufruf der "Palestine Solidarity Campaign". In Rom und Stockholm forderten Demonstranten einen Waffenstillstand und einen Boykott Israels, um eine politische Lösung zu erzwingen. In Berlin löste die Polizei ein Studentencamp vor dem Bundestag sehr schnell auf; einen "Palästina-Kongress" untersagte sie aus Sicherheitsgründen.

Am weitesten gediehen sind die Proteste in Frankreich. An der renommierten Pariser Polituniversität Sciences Po blockierten linksradikale Studenten den Zugang unter anderem mit einer Palästinaflagge, flankiert von einer Inschrift, die Israel einen "Genozid" in Gaza unterstellt. Mit Zelten richteten sie sich im Pariser Campus ein. Die Polizei räumte das Lager kurz darauf in einer nächtlichen Operation.

Anfang der Woche kam es vor dem Pariser Gebäude der Sciences Po im Literatenviertel Saint-Germain-des-Prés zu einem Handgemenge mit proisraelischen Studenten. Die Bereitschaftspolizei trennte die beiden Lager. Der Interimsleiter der Sciences Po, Jean Bassères, erreichte in Verhandlungen, dass die Palästina-Fraktion auf weitere Blockaden verzichtet; zugleich erhielt sie eine Amnestie und eine "Townhall"-Diskussion im Plenum zugestanden. Die Sciences Po überprüft zudem ihre Partnerprojekte mit Israel.

Straßenbahnen blockiert

Für diese Konzessionen erntete Bassères viel Kritik. Die konservative Chefin des Pariser Regionalrates, Valérie Pécresse, strich sämtliche Subventionen für die französische Uni der politischen Wissenschaften und ihre 15.000 Studenten, zu denen früher auch Präsident Emmanuel Macron und Premier Gabriel Attal gezählt hatten.

In den vergangenen Tagen haben neben dem Pariser Hauptsitz der Sciences Po auch Zweigstellen in Lyon, Menton, Rennes oder Toulouse Protestaktionen durchgeführt. Diese greifen zudem auf andere Universitäten wie etwa die Sorbonne in Paris über. Die traditionell stark politisierte Fakultät Tolbiac wurde sicherheitshalber geschlossen. In Grenoble trugen Studenten den Protest aus der Universität und blockierten mit Sit-Ins die Straßenbahnlinien der Alpenmetropole.

Die französische Hochschulministerin Sylvie Retailleau hat die Unirektoren für Donnerstag nach Paris berufen, um über die Lage zu beraten. Im Vorfeld kündigte sie einen Kurs der "Nulltoleranz" gegenüber antisemitischen oder anderen Gesetzesverstößen an.

Unausgesprochenes Hauptziel der Staatsführung ist es, ein Übergreifen der Proteste auf die propalästinensischen Einwanderervorstädte zu verhindern. Seit der zweiten Intifada im Jahr 2000 ist bekannt, wie schnell der Funkte zünden kann. Die Pariser Eliteunis trennen zwar Welten von den "heißesten" Banlieue-Zonen, von wo Mitte 2023 auch Krawalle nach dem Tod eines Jugendlichen durch eine Polizeiwaffe ausgegangen waren. Die Studentenproteste werden in den Cités (Immigranten-Wohnsiedlungen) aber genau verfolgt.

Wahlkampfmunition für Linke

Die Linken-Partei "Unbeugsames Frankreich" (LFI) bläst seit Wochen in die Glut, um die propalästinensischen Blockaden von Paris in die "Bannmeilen" (dem deutschen Wort für Banlieue) an den Stadträndern zu tragen. Das nicht zuletzt aus Wahlkampfgründen: In der Kampagne für die kommenden Europawahlen zeigt sich LFI-Chef Jean-Luc Mélenchon mit Vorliebe neben der in Frankreich eingebürgerten Palästinenserin Rima Hassan, die einen vorderen Platz der LFI-Liste einnimmt.

Ein geplanter Auftritt der beiden in Lille wurde vom dortigen Uni-Rektor verhindert. Mélenchon verglich diesen daraufhin mit dem Nazischergen Adolf Eichmann. Hassan und LFI-Fraktionschefin Mathilde Panot haben von der französischen Justiz eine Vorladung wegen "Terrorverherrlichung" erhalten. Die beiden Frauen hatten die Hamas-Attacke vom 7. Oktober auf Israel mehr oder weniger explizit gerechtfertigt. (Stefan Brändle aus Paris, 1.5.2024)