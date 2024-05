Ronnie O'Sullivan fand im WM-Viertelfinale nicht zu seiner Topform. Action Images via Reuters/Andrew

Topfavorit Ronnie O'Sullivan ist bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield im Viertelfinale ausgeschieden. Der siebenfache Weltmeister unterlag dem Engländer Stuart Bingham mit 10:13. Mit dem Zwischenstand von 8:8 ging es am Mittwochabend in die entscheidende Session, in der sich O'Sullivan zu viele Fehler leistete. Bingham nutzte diese Fehler aus, traf mutige Entscheidungen und wurde belohnt.

"Ich habe das Match sehr genossen, selbst als ich 6:8 hinten lag", sagte Bingham bei Eurosport. "Ich war mir irgendwann bei jedem Ball sicher. Ich habe mir gesagt, ich versuche auch die schwierigen Bälle." Bingham musste als Nummer 29 der Welt für das Turnier zwei Qualifikationsrunden überstehen. Vor der WM-Qualifikation gelang ihm im Jahr 2024 kein einziger Sieg auf der World Snooker Tour. Bei der BBC erzählte Bingham nach dem Match, dass er in seiner Umkleidekabine nach dem Match zu Tränen gerührt war: "Ich fürchtete das Schlimmste. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich so zusammenreißen konnte."

Auch Trump ausgeschieden

O'Sullivan holte mit den Turniersiegen beim Masters und bei der UK Championship die zwei größten Titel der bisherigen Saison. In Sheffield verpasste er den achten WM-Titel seiner Karriere. "Ich habe nichts gelocht. Stuart hat sich den Sieg verdient, er hat sich gut auf die Bedingungen eingestellt", sagte O'Sullivan nach dem Match bei Eurosport. Er fühle sich eigentlich gut und wohl mit seinem Spiel, die Niederlage gelte es zu akzeptieren. Über die Zukunft meinte der 48-Jährige: "Ich habe noch viel Snooker zu spielen."

Bingham hatte O'Sullivan bereits im Jahr 2015 einmal bei der WM geschlagen. Damals holte er sich in der Folge auch den Titel.

Bereits am Nachmittag ist mit Judd Trump ein zweiter großer Anwärter auf den WM-Titel ausgeschieden. Der Weltranglistenzweite unterlag Jak Jones, der Nummer 44 der Welt,, mit 9:13. In den zwei weiteren Viertelfinalpartien setzten sich David Gilbert (gegen Stephen Maguire) und Kyren Wilson (gegen John Higgins) jeweils mit 13:8 durch. Damit stehen drei Qualifikanten im Halbfinale, lediglich Wilson war als Weltranglistenzwölfter für das Turnier gesetzt. (luza, 1.5.2024)