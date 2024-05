Der iPhone-Wecker sorgt für Ärger in der Früh. IMAGO/Vira Simon

Wenn der Kollege oder die Kollegin wieder einmal zu spät zur Arbeit kommt, könnte es daran liegen, dass sie vielleicht ihr iPhone als Wecker benutzen. Auf den Smartphones von Apple gibt es aktuell ein Problem mit der Wecker-Funktion: Sie funktioniert in vielen Fällen nicht.

Apple hat entsprechende Berichte von Userinnen und Usern am Dienstag bestätigt und gab an, dass es sich um einen Softwarebug handle. In der offiziellen Erklärung des Unternehmens wurde nicht näher auf die Ursache des Fehlers eingegangen. Eine Erklärung, warum das Problem nur bei manchen Nutzerinnen und Nutzern auftritt, lieferte Apple ebenso wenig.

Mögliche Lösungen

Derweil gibt es auf Tiktok und anderen sozialen Medien eine heftige Diskussion über mögliche Ursachen und Lösungen für das Problem. Eine Userin beschwerte sich, dass sie sie auf ihrem iPhone bereits fünf Wecker gestellt hatte in der Hoffnung, dass wenigstens einer davon klingeln würde, doch nichts geschah. Wie viele Menschen betroffen sind und ob das Problem nur bei bestimmten iPhone-Modellen auftritt, ist noch unklar.

Die NBC Today Show hatte als Erste über das Problem berichtet, die präsentierten Lösungsansätze dürften aber eher wenig zufriedenstellend sein. Noch am erfolgsversprechendsten scheint es zu sein, die "aufmerksamkeitssensiblen Funktionen" des iPhones zu deaktivieren. Diese Features nutzen die Kamera und sorgen dafür, dass etwa das Display nicht abgeschaltet wird, solange man darauf blickt. Außerdem wird die Lautstärke der Warnhinweise verringert. Es könnte sein, dass das Smartphone die Gesichter der schlafenden Personen registriert und deshalb den Wecker stummschaltet, lautet eine der gängigsten Theorien.

Nicht das erste Problem

Bei Ars Technica vermutet man eine andere Ursache: Diese Art von Fehler trat bei Geräten mit iOS immer wieder auf und hing häufig mit der Zeitumstellung zusammen. Ein iOS-Alarm-Fehler wurde etwa 2010 durch die Sommerzeit verursacht, ein anderer trat in den ersten beiden Tagen des Jahres 2011 auf, als die Alarme plötzlich für die ersten beiden Tage des Jahres nicht mehr funktionierten. Aus bislang nicht restlos geklärten Gründen funktionierten sie am 3. Jänner wieder. Die Sommerzeit im Jahr 2024 begann aber schon Ende März, ob sich nach mehr als einem Monat also ein Zusammenhang mit den ausfallenden Weckern herstellen lässt, erscheint zumindest fragwürdig.

Apple hat gegenüber NBC mitgeteilt, dass an dem Problem gearbeitet werde. Ab wann die Wecker wieder funktionieren, ist unklar. Aber immerhin lässt sich der iPhone-Wecker als Ausrede benutzen, wenn man mal wieder auf ganz natürliche Weise verschlafen hat. (pez, 2.5.2024)