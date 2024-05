Leon Draisaitl (l.) beim Toreschießen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CODIE

Edmonton – Die Edmonton Oilers haben sich in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL neuerlich gegen die Los Angeles Kings durchgesetzt. Die Oilers gewannen am Mittwoch das Heimspiel mit 4:3 und die "best of seven"-Serie mit 4:1. Im dritten Jahr hintereinander setzten sich die Oilers gegen die Kings durch und treffen nun entweder auf die Vancouver Canucks oder die Nashville Predators. Vancouver führt 3:2.

Edmonton konnte sich in der Serie einmal mehr auf die zwei Stürmerstars Connor McDavid und Leon Draisaitl verlassen. Der Deutsche Draisaitl erzielte am Mittwoch jeweils nach Vorarbeit von McDavid zwei Tore und verbuchte in den fünf Partien gegen die Kings fünf Tore und fünf Assists. McDavid schaffte mit einem Tor und elf Assists zwölf Scorerpunkte.

Den Dallas Stars fehlt noch ein Sieg, um Titelverteidiger Vegas Golden Knights zu eliminieren. Die Texaner gewannen das Heimspiel 3:2 und liegen auch in der Serie mit 3:2 in Führung. (APA, 2.5.2024)