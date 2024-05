Bislang wurden in Tirol vier Wölfe nach Abschussverordnungen getötet

Mehrere tote und verletzte Schafe: Ein Wolf (Symbolbild) wird als Verursacher vermutet AFP/THOMAS KIENZLE

Außervillgraten/Innsbruck – Ein Wolf ist im Osttiroler Außervillgraten nach Schafsrissen in einem stallähnlichen Unterstand von der schwarz-roten Tiroler Landesregierung am Donnerstag zum Abschuss freigegeben worden. Sechs Schafe waren am Dienstag tot aufgefunden worden, teilte das Land mit. Weitere neun Tiere wurden notgetötet, sieben wurden verletzt. Nach Begutachtung durch den Amtstierarzt wurde ein Wolf als Verursacher vermutet.

Die Verordnung ist nun für acht Wochen in Kraft. Sie gelte für einen Umkreis von zehn Kilometern rund um den Ereignisort. Die Jägerschaft sei bereits informiert. Erst Mitte April waren in St. Veit im Defereggen (Bezirk Lienz) unmittelbar neben einem bewohnten Gebäude zwei Schafe getötet und eines verletzt worden. Mittlerweile wurde hier anhand von Proben ein Wolf aus der italienischen Population als Verursacher nachgewiesen, hieß es nun.

Vier getötete Wölfe

Bisher wurden in Tirol vier Wölfe nach Abschussverordnungen getötet, sagte ein Sprecher des Landes der APA. Drei Abschüsse entfielen dabei auf Osttirol, einer auf das Nordtiroler Mittelgebirge (Bezirk Innsbruck-Land). Mit der nunmehr erlassenen Abschussverordnung war aktuell ein Wolf zum Abschuss freigegeben. Eine weitere Verordnung war heuer in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ohne erfüllt zu werden ausgelaufen.

Im Vorjahr war im Tiroler Landtag eine Gesetzesnovelle beschlossen worden, die eine Tötung mittels Verordnung und nicht mehr per Bescheid erlaubt. Vorangegangene Bescheide waren vom Gericht mehrmals aufgehoben worden, nachdem Umweltschutzorganisationen diese erfolgreich beeinsprucht hatten. Die Abschussverordnung gilt nun für einen Wolf – und nicht für ein Individuum. Diese und ähnliche Regelungen in den Bundesländern sorgen laufend für rechtliche und politische Debatten. Die EU-Kommission hatte zuletzt Signale in Richtung der Senkung des Schutzstatus des Wolfs gegeben. (APA, 2.5.2024)