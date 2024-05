Wien – Gleich mehrere österreichische Fernsehsender hatten im Vormonat Grund zur Freude: So verzeichneten Servus TV wie auch oe24.tv den besten April seit Senderbestehen. Puls 24 konnte gar auf den besten Monat in der Geschichte des Newssenders verweisen. Die ORF-Gruppe blieb mit 32,1 Prozent Marktanteil stabil, wobei ein Plus bei ORF 2 ein Minus bei ORF 1 ausglich. Bei den 12- bis 29-Jährigen meldete der ORF mit 25,8 Prozent Marktanteil den Topwert seit 2010.

ORF-Gruppe

Für ORF 2 schien im April mit 21,0 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (zwölf plus) und damit einem Plus in Höhe von 0,4 Prozentpunkten die Sonne. Im Infobereich punktete der Sender abseits der ZiB 1 und Bundesland heute, die erneut die meistgesehenen Sendungen des Monats waren, etwa mit einer ZiB Spezial zum Angriff auf Israel (768.000 Zuschauer). Einen Sendungsrekord erreichte Paradies in der Ferne mit einer Ausgabe zu Sizilien (612.000 Zuschauer). Etwas trüber gestaltete sich der April für ORF 1 bei 8,1 Prozent Marktanteil (minus 0,3 Prozentpunkte). Für überdurchschnittliche Reichweiten sorgten etwa die Krimiformate Blind ermittelt (572.000 Zuschauer) und Soko Linz (462.000 Zuschauer) oder auch die Show Die große Chance – Let's sing and dance (mehrere Folgen mit im Schnitt 423.000 Zuschauern).

Servus TV

Servus TV legte auf 4,6 Prozent Marktanteil zu, was wie auch 3,7 Prozent in der Kernzielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen Aprilrekord für den Salzburger Privatsender ist. Im Hauptabend performten etwa Hubert und Staller (154.000 Zuseher) und die Livesendung Fahndung Österreich (152.000 Zuschauer) zur Zufriedenheit von Servus TV. Zugkräftiger ist traditionell noch Livesport. So verfolgten das Formel 1-Rennen in China 490.000 Zuschauer. Die Plattform Servus TV On schließt den April laut Senderangaben bei rund 6,2 Millionen Video Views (plus 3 Prozent) ab. Mit 131 Millionen gesehenen Minuten (+ 32 %) erreicht auch die Video- und Streamingplattform einen neuen Rekord.

Servus TV punktet mit "Hubert und Staller". Im Bild sind Reimund Girwidz (Michael Brandner, links) Franz Hubert (Christian Tramitz, Mitte) und Wilhelm Gerstler (Martin Halm, rechts). Servus TV

ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe

Die vier Österreich-Sender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (ATV, Puls 4, ATV 2, Puls 24) kamen gemeinsam auf sieben Prozent Marktanteil. In der von der Sendergruppe fokussierten Kernzielgruppe wurden 11,7 Prozent und damit ein Plus in Höhe von 0,7 Prozentpunkten verbucht. Stärkster Sender unter den Privatsendern war bei den Zwölf- bis 49-Jährigen Puls 4 mit 4,4 Prozent Marktanteil. Der Sender punktete mit Blockbustern wie Top Gun Maverick (128.000 Zuschauer) und der Show 2 Minuten 2 Millionen (130.000 Zuschauer).

Puls 24

Der Newssender Puls 24 legte speziell bei den Zwölf- bis 49-Jährigen kräftig zu (plus 0,6 Prozentpunkte) und konnte mit 1,5 Prozent Marktanteil auf einen Allzeitrekord verweisen. Dabei sorgte speziell das Finale der ICE Hockey League zwischen Salzburg und dem KAC für gute Quoten. ATV büßte leicht ein, während ATV 2 weitgehend stabil blieb.

Oe24.tv

Oe24.tv legte etwas zu und erzielte mit 1,3 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe einen Monatsrekord. Meistgesehene Sendung war eine Analyse zur Innsbruck-Wahl. (APA, 2.5.2024)