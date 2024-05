Am Wochenende werden tausende Kinder in ganz Österreich für ihren Platz im Straßenverkehr eintreten. Sie demonstrieren als "Kidical Mass" für kindergerechte Radwege

Ganz genau weiß Florian Klein selbst nicht mehr, wie alles angefangen hat. Aber es war 2018, als er in Wien die erste "Kidical Mass" veranstaltet hat. "Mein Sohn war damals neun Jahre alt, und ich habe bemerkt, wie viel Aufholbedarf es gibt, was den Radverkehr für Kinder angeht", erinnert sich Klein, der Kopf hinter der Kidical Mass in Österreich.

Die Kidical Mass tritt für kindersichere Radwege in die Pedale. Paul Kubalek

Im Jahr 2000 hat er den einspurigen Protest bereits nationaler angedacht, und inzwischen beteiligen sich 27 Orte. In 23 von ihnen findet an diesem Wochenende eine Kidical Mass statt. Von Neusiedl am See im Osten bis Götzis ganz im Westen wird am Samstag und Sonntag mit dem Maskottchen der Kidical Mass, einem Fahrrad fahrenden Drachen, durch die Städte geradelt.

Ein Bündel an Forderungen

Die Kidical Mass ist eine Fahrradtour von Kindern und ihren Eltern, die aufzeigen soll, dass eine gute Radinfrastruktur auch für sehr junge Menschen wichtig ist. "Unser Engagement gilt dem Einsatz für kinderfreundliche und lebenswerte Städte. Kinder sollen sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können", definiert die Kidical Mass ihre Anliegen.

Die Bedingungen für Radfahrende seien in österreichischen Städten und Gemeinden hinsichtlich Sicherheit und Komfort oft unzureichend. Darum fordert die Kidical Mass eine kindergerechte Radinfrastruktur mit breiten Radwegen und einem durchgängigen Radwegnetz, autofreie Zonen vor Schulen und Kindergärten, kindergerecht gestaltete Kreuzungen mit guten Sichtbedingungen, Radspielplätze und sichere Parkmöglichkeiten für Lastenräder, weil diese oft dazu benutzt werden, Kinder zu transportieren.

Der Kidical-Kalender

Ein solches Lastenrad hat auch Karoline Szivatz in Eisenstadt. Doch Ilvy wird am Samstag lieber selbst fahren. "Seit der letzten Kidical Mass fragt sie immer wieder, wann die nächste Ausfahrt stattfindet", erzählt Karoline Szivatz. "Inzwischen hat sie einen Kalender, bei dem sie die Tage bis zur nächsten Veranstaltung runterzählt." Ilvy ist so begeistert davon, bei der Raddemo dabei sein zu können, dass sie dafür sogar auf eine Geburtstagsparty verzichtet.

Die Fahrraddemo bietet den Kindern einmal die Gelegenheit sich auf den Straßen auszubreiten, die sonst nur den Autos gehören. Brigitte Sack

"Die Kinder bringen sich bei uns in Eisenstadt voll mit ein", sagt Szivatz und erzählt von Kindern, die Flyer verteilen und andere Kinder für die Sache begeistern. Schon Tage vor der großen Raddemo – je nach Wetter rechnet man in Eisenstadt mit 50 bis 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – ist bis auf den Kuchen, der noch gebacken wird, alles organisiert.

Die Kidical Mass wird stets als Fahrrad-Demonstration angemeldet und von der Polizei begleitet. "Vor dem ersten Event hatten wir schon noch Diskussionen", erinnert sich Florian Klein, aber inzwischen laufe das alles reibungslos. "Die Polizei ist der Kidical Mass gegenüber in ganz Österreich sehr positiv eingestellt. Sich um die Bedürfnisse der Kinder zu kümmern bringt in die Veranstaltungen einen positiven Drive."

Samstag in Salzburg

Während in Braunau am Inn, in Purkersdorf, Königswiesen und Bad Vöslau die Kidical Mass am Sonntag am Nachmittag startet, verwandelt sich auch die Salzburger Innenstadt schon am Samstag zum kindgerechten Radweg. Im Kurgarten vor dem beliebten Kletterbaum zwischen Schloss Mirabell und Kongresshaus treffen sich die kleinen Radlerinnen und Radler um 15 Uhr gemeinsam mit ihren Eltern zur gemeinsamen Radtour. Musik und Seifenblasen begleiten den Kinderkonvoi. Auch hier sichert die Polizei die Straßen, sodass auch die Kleinsten auf ihren Laufrädern gut mitkommen und nicht von Autos gestört werden.

Die Radparade führt über die Schwarzstraße und mit bestem Blick auf die Festung Hohensalzburg über die Staatsbrücke. Ganz ohne Autos geht es dann am Rudolfskai entlang bis zum Mozartplatz. Eine Pause wird dann mitten in der Stadt am Residenzplatz eingelegt bevor es in einem Bogen wieder zum Mirabellplatz geht. Insgesamt werden dabei 5,4 Kilometer zurückgelegt. Auch Mamas und Papas mit Radanhängern, Lastenrädern und Kindersitzen cruisen durch die Stadt. In Salzburg veranstaltet wie auch in Innsbruck SOS Kinderdorf die Kidical Mass. Unterstützt werden sie dabei als Kooperationspartner von der Radlobby und dem Verein Fairkehr.

Abstellplätze für Lastenräder gehören mit zum Forderungskatalog der Kidical Mass, weil damit oft Kinder transportiert werden. Leilane Souza Dias

Fairness ist auch das, was Johan Rosman von der Radlobby Neusiedl am See einfordert, nämlich bei der Verteilung des öffentlichen Raums, die jetzt sehr autodominiert ist. "Wir wollen nicht vordergründig die Autos wegbekommen", sagt er, "sondern wir wollen auch unseren Platz."

Verkehrsprobleme im Zentrum

Er verweist auf die Hauptstraße in Neusiedl am See. Dort befindet sich eine Schule, aber die Radinfrastruktur im Zentrum ist einfach nicht sicher für Kinder. Darum startet auch in Neusiedl am Samstag die Kidical Mass.

Mit der Stadtregierung habe man eine gute Gesprächsbasis, sagt Rosman, auch wenn es noch viel zu verbessern gibt. Ähnlich sieht das auch Karoline Szivatz in Eisenstadt. Und ja, es gibt viel Radinfrastruktur im Burgenland – doch die ist vorwiegend touristisch. "Alltagswege rund um den Neusiedler See sind schwer zu bestreiten", weiß Florian Klein, und Mehrzweckstreifen seien alles andere als kindergerecht, wenn die Autos mit 50 vorbeirauschen – ein falscher Schlenkerer ...

Es gibt also noch viel zu tun, auch wenn die Kidical Mass schon einige Erfolge verbuchen kann. Doch auch wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass in Österreich 2025 der Radverkehr kindersicher ist – die Kidical Mass wird es weiter geben. Schon allein des Events wegen, denn "es ist für die Kinder etwas ganz Besonderes, wenn sie die großen Straßen, die sonst den Autos gehören, einmal für sich haben", erklärt Florian Klein. (Guido Gluschitsch, Stefanie Ruep, 3.5.2024)