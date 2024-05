Die Apple-Smartphone-Verkäufe gaben im Jahresvergleich um ein Viertel nach, mit Huawei tritt ein alter Bekannter die Nachfolge an

Das wichtige Weihnachtsquartal ist exzellent gelaufen, im Gesamtjahr 2023 konnte Apple erstmals Samsung die Spitzenposition am weltweiten Smartphonemarkt abluchsen. Und doch dominierten zuletzt die mahnenden Töne bei Analysten, wenn es um den weiteren Ausblick der iPhone-Absätze geht. Der Grund dafür hat einen Namen: China.

Ein Absturz

Das iPhone verkauft sich in China nicht mehr ganz so gut wie noch ein Jahr zuvor. Jerry Rig Everything

Dass diese Warnungen durchaus richtig waren, zeigen nun die Zahlen der Marktforscher von Canalys zum ersten Quartal 2024: Zeigen diese doch einen regelrechten Absturz der iPhone-Verkäufe. Ein Minus von 25 Prozent im Jahresvergleich bedeutet, dass Apple die bisherige Spitzenposition in China verliert, und nur mehr an fünfter Stelle im Ranking der erfolgreichsten Gerätehersteller zu finden ist.

Die neue Nummer eins ist dabei ein alter Bekannter: Huawei ist es mit einem Sprung bei der Chipentwicklung gelungen, den nationalen Stolz in China über den vermeintlichen Befreiungsschlag gegen die US-Sanktionen für ein gehöriges Absatzplus zu nutzen. Das Wachstum im Jahresvergleich beträgt 70 Prozent, was einem Marktanteil von 17 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite steht, dass das lange symbiotische Verhältnis von Apple zum chinesischen Staat zuletzt zunehmend durch die politische Gesamtlage belastet wurde.

Dass Apple gleich so viele Plätze verliert, liegt aber auch daran, dass die ersten Plätze alle sehr eng beieinander liegen. So kommen laut Canalys Oppo und Honor auf 16 Prozent Marktanteil, gefolgt von Vivo und eben Apple mit 15 Prozent.

Ausblick

Bei Canalys geht man davon aus, dass die Fokussierung auf generative KI den aktuellen Trend noch weiter befördern wird. Die chinesischen Anbieter setzen alle stark auf dieses Thema und könnten sich damit bei teureren Geräten von Apple abheben. Zwar will auch Apple beim nächsten iPhone auf generativer KI basierende Funktionen anbieten; unklar ist aber, in welchem Ausmaß man das tun wird – oder auch kann. Für die mächtigeren, Cloud-basierten Features müsste man dann wohl zu einem chinesischen Hersteller greifen, die Dienste von Google sind etwa in China gar nicht offiziell verfügbar.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Apple. Canalys geht nicht davon aus, dass Huawei seinen Aufstieg so fortsetzen kann. Die Marktforscher gehen für das laufende Jahr nur von einem minimalen Plus von einem Prozentpunkt aus. (red, 3.5.2024)