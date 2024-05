19.40 REPORTAGE

Re: Polens Staatsfernsehen will unabhängig werden Jahrelang war das polnische öffentlich-rechtliche Fernsehen TVP das Verlautbarungsorgan der regierenden PiS. Jetzt will der Sender neue Wege gehen und unabhängig werden. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Jungfrau (40), männlich, sucht ... (The 40-Year-Old Virgin, USA 2005, Judd Apatow) Andy Stitzer, famos verkörpert von Steve Carell, verbringt seine Zeit vorzugsweise mit Videospielen, Actionspielzeugfiguren oder seiner Tuba. Als die Arbeitskollegen erfahren, dass er trotz seiner 40 Lebensjahre eine männliche "Jungfrau" ist, machen sie sich auf die Suche nach einer Sexpartnerin. Das Regie­debüt des großen Judd Apatow ist noch ­immer eine seiner besten Komödien. Bis 22.55, ATV 2

21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Urlaub 2.0. Zurück im Massen­tourismus? Mit dem Ende der Pandemie ist auch das Phänomen Massentourismus ­zurückgekehrt – mit all seinen Problemen. Die Korrespondentinnen Cornelia Vospernik und Katharina Wagner sowie Korrespondent Josef Manola waren in Italien, Griechenland und Spanien unterwegs. Bis 22.00, ORF 2

Mastermind einer epochalen Musikgruppe: Pete Townshend in der Doku "The Who – Die explosive Geschichte einer Band", Arte, 22.05 Uhr. Foto: Banijay Production France / No One Prod

22.05 MUSIKDOKUS

The Who Von frühen Singles wie My Generation über Rockopern und Auflösungserscheinungen bis zu diversen Wiedervereinigungen – die Doku The Who – Die explosive ­Geschichte einer Band erzählt vom an Dramen reichen Weg der britischen Rockpioniere. Ein Auftritt in London 2015, Live in Hyde Park, ist ab 23.00 zu sehen. Bis 0.00, Arte

22.30 ENDZEIT-SCI-FI

I Am Legend (USA 2007, Francis Lawrence) Ein so gut wie menschenleeres New York für einen allein? Was durch Corona (fast) Wirklichkeit wurde, brachte Francis Lawrence 2007 mit dem Science-Fiction-Film I Am ­Legend auf die Leinwand. Im Zentrum der Handlung steht ein Virologe (Will Smith), der der einzige Überlebende einer Pandemie zu sein scheint. Bis 0.25, Pro 7

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Undercover zwischen den Nazis – Der Hitlerputsch und Paula Schlier 1923 schlich sich die 24-jährige Paula Schlier ­undercover in die Redaktion des Völkischen Beobachters, des Kampfblatts der NSDAP, ein. Dabei geriet sie mitten in einen Staatsstreich und wurde zu einer der ersten Investigativjournalistinnen und wichtigsten weiblichen Stimmen gegen die Nazis. Die Spiel-Doku mit Lea van Acken in der Rolle Schliers zeichnet die Erlebnisse und Verdienste dieser couragierten Frau nach. Bis 23.20, ORF 2

0.35 ROMANZE

Ein Herz und eine Krone (Roman Holiday, USA 1953, William Wyler) Mit der Rolle einer Kronprinzessin, die sich in Rom ihrer ­Pflichten entschlägt und sich von einem US-Reporter (Gregory Peck) einen Tag lang die Stadt zeigen lässt, wurde Audrey Hepburn über Nacht zum Star. William Wylers 1953 an Originalschauplätzen gedrehter Film markiert einen Gipfelpunkt des heiklen Genres der Romcom. Bis 2.30, BR