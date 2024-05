Liebe Leserin, lieber Leser,

Was will eigentlich Elon Musk? Eine Frage, die sich wohl viele, die die öffentliche Kommunikation von Elon Musk in sozialen Medien näher verfolgen, öfter einmal stellen. Doch nun werden zunehmend auch seinen Geschäftsentscheidungen in anderen Bereichen in Frage gestellt. Grund dafür ist, dass Tesla alle Mitarbeiter der Teams für neue Fahrzeuge und Supercharger entlassen will.

Ansonsten sorgt heute ein iPhone-Fehler für Amusement – also zumindest bei jenen, die kein iPhone haben. Und dann gibt es noch Hardware-News von Huawei sowie scharfe Kritik an der Chatkontrolle durch eine Gruppe von Wissenschaftern.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

