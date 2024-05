Auch Anfang März kam es in Sao Paulo zu starken Regenfällen. IMAGO/FotoRua

Sao Paulo – Die Zahl der Todesopfer der schweren Regenfälle im südlichsten brasilianischen Bundesstaat ist laut Behördenangaben auf 29 gestiegen. "Es ist nicht nur ein weiterer kritischer Fall, sondern der kritischste, den der Bundesstaat in seiner Geschichte je erlebt hat", sagte der Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, in einer Live-Übertragung in den sozialen Medien am Donnerstagabend (Ortszeit). Laut dem Zivilschutz werden 60 weitere Personen vermisst.

Notstand ausgerufen

Mehr als 300.000 Menschen sind ohne Strom, nachdem am Donnerstag ein Damm in einem kleinen Wasserkraftwerk gebrochen ist. Die Landesregierung erklärte den öffentlichen Notstand, um die dramatische Lage zu bewältigen. Präsident Luiz Inacio Lula da Silva überflog die betroffenen Gebiete und traf sich am Donnerstag mit Gouverneur Leite zu einer Krisensitzung.

Brasilien wurde in letzter Zeit von einer Reihe von Naturkatastrophen heimgesucht. Im vergangenen Jahr kamen im Bundesstaat Sao Paulo mehr als 50 Menschen ums Leben, nachdem massive Regenfälle Erdrutsche und Überschwemmungen verursacht hatten. (APA, 3.5.2024)