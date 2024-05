Es ist inzwischen kein Geheimnis, dass wir im Schnitt viel zu viel Fleisch und vor allem zu stark verarbeitete Fleischprodukte essen, sowie andere tierische Produkte zu uns nehmen. Dies hat nachweisliche Folgen für Gesundheit und Umwelt. Dazu kommt der Faktor Tierwohl und die damit verbundenen ethischen Fragen. Eine Folge: Der Anteil der vegetarisch und vegan lebenden Menschen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Damit einhergehend schießen die Alternativen zu herkömmlichem Fleisch wie Pilze aus dem Boden. Manche sind besser, manche sind schlechter, so gut wie alle sind teuer. Durch geringere Förderungen, kleinere Produktionsmengen, aufwändigere Produktion und oft wohl leider auch Lifestyle-Aufschlag liegen die Kosten für vergleichbare Mengen und/oder Nährwerte dabei meist höher als bei herkömmlichem Fleisch. Auch das schmeckt nicht allen Konsument:innen.

Wie ernähren Sie sich grundsätzlich und wie gehen Sie mit diesen Alternativen um?

Ist es als aus ethischen und ökologischen Gründen vegan/vegetarisch lebende Person entlastend, wenn man nicht komplett auf den Geschmack verzichten muss?

Ist es als sich "normal" ernährende Person dadurch leichter die Fleischmenge zu verringern? Oder verzichten Sie bei einzelnen Mahlzeiten dann lieber gleich komplett auf tierische Produkte?

Was halten Sie in Bezug auf die Nährwerte von den hochverarbeiteten Produkten, insbesondere im Vergleich zu hochverarbeiteten Fleischprodukten? (Ich denke wir sind uns alle einig, dass der Vergleich von veganer Extravurst und reinem Rindersteak hierbei nicht sinnvoll ist)

Wie oft konsumieren Sie diese Produkte, wie schmecken Sie Ihnen und was müsste sich ändern, damit Sie diese Produkte (häufiger) konsumieren?