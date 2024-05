Die Blues siegen 2:0 und verbauen den Spurs den Weg in die Champions League

Nicolas Jackson erzielte das 2:0. EPA/ANDY RAIN

Die Tottenham Hotspur haben im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Fußball-Erstligist verlor sein Nachholspiel am Donnerstagabend beim FC Chelsea mit 0:2 (0:1). Der Rückstand auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt, beträgt bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz sieben Punkte.

Für Chelsea ist die Qualifikation für den Europacup trotz des Dreiers alles andere als sicher. In der Tabelle rangiert der sechsmalige englische Meister nur auf Platz acht.

An der Stamford Bridge brachte Trevoh Chalobah die Blues nach 24 Minuten per Kopf in Führung. Nicolas Jackson (72.) markierte mit einem weiteren Kopfballtreffer den Endstand. (sid, red, 3.5.2024)