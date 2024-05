Die Entscheidung um den Titel geht in die nächste Runde: Sturm will die Pflichtaufgabe erfüllen - Rapid vs. Salzburg als Duell zweier zuletzt geprügelter Clubs

Der Cupsieg soll für Sturm nur der erste Titel sein. APA/MAX SLOVENCIK

Nach dem Cupsieg ist vor dem Meisterschaftsfinale: Sturm Graz geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg in die letzten drei Runden der Fußball-Bundesliga, am Sonntag ist der TSV Hartberg zu Gast in Graz. Gefeiert haben die "Blackys" am Mittwoch nur auf Sparflamme, denn das zweite Double der Vereinsgeschichte ist nun das erklärte Ziel der Elf von Erfolgstrainer Christian Ilzer.

"Wenn du in Österreich sagst, du willst das Double holen, dann ist das wie wenn Salzburg sagt, sie wollen die Champions League gewinnen", erklärte Ilzer, wie hoch die heimischen Titeltrauben normalerweise hängen. Die Steirer sind in den vergangenen Jahren aber enorm gewachsen. "Wir haben das in den Köpfen manifestiert, dass sie daran glauben", so der Erfolgstrainer über die mentale Arbeit mit seinen Spielern.

Der Monat April ist den Grazern so richtig aufgegangen, der Mai startete als Frühlingstraum: Fünf Pflichtspielsiege sowie ein Remis (das 2:2 in Salzburg) wurden schließlich am Tag der Arbeit mit der erfolgreichen Cup-Titelverteidigung gegen Rapid gekrönt. Um das noch einmal zu übertreffen, werden nun sieben Punkte aus den verbliebenen drei Ligaspielen benötigt. Die Gegner heißen Hartberg, LASK und Klagenfurt. Den Auftakt im Saison-Finish macht das steirische Derby vor ausverkauftem Haus, der TSV soll jedenfalls nicht zum Stolperstein werden.

Richtungsweisend

Vor nicht allzu langer Zeit war ein Duell zwischen Rapid und Red Bull Salzburg gleichbedeutend mit einem Kräftemessen der beiden besten Fußball-Teams des Landes. Im Spiel am Sonntag hingegen treffen im Allianz Stadion zwei zuletzt leidgeprüfte Mannschaften aufeinander. Für Rapid geht es nach dem verlorenen Cup-Finale drei Runden vor dem Ende der Bundesliga-Meistergruppe um Schadensbegrenzung, die Bullen hecheln dem um drei Punkte enteilten Spitzenreiter Sturm Graz hinterher.

Salzburg muss in Wien bestehen. APA/KRUGFOTO

Die Salzburger sind gegen die Hütteldorfer schon seit 22 Bewerbspartien ungeschlagen, haben aber aus den jüngsten sechs Pflichtspielen nur einen Sieg geholt. "Die Ausgangslage vor diesem Spiel ist klar. Wir wollen bei Rapid drei Punkte holen, um weiter Druck auf Sturm auszuüben und unsere Chancen auf den Titel zu wahren", erklärte Trainer Onur Cinel. Hoffnung schöpft der Deutsche aus dem 2:2 gegen Sturm, als man einen 0:2-Rückstand wettmachte. "So wie da wollen wir auch in Wien das Tempo und die Energie Richtung gegnerisches Tor hochhalten."

Für Rapid geht es vier Tage nach dem 1:2 in Klagenfurt gegen Sturm um Frustbewältigung. "Nach diesem Match habe ich nicht gut und viel geschlafen", erzählte Coach Robert Klauß. Auch am Freitag bekräftigte der 39-Jährige seine Meinung, wonach das Siegestor der Steirer irregulär gewesen sei.

Vorgaben

Für den Ex-Nürnberg-Coach geht Salzburg als Favorit in die Partie. "Aber das kann für uns auch eine Chance sein." Klauß kündigte einen "Fight" an. "Wir werden es ihnen extrem schwer machen, viel Herz und Leidenschaft auf den Platz bringen und versuchen, dem Gegner mit den Waffen, die wir zur Verfügung haben, wehzutun." Ein Erfolgserlebnis gegen den Serienchampion, wäre "als Stimmungsbarometer wichtig, und um zu zeigen, dass wir die Herausforderung annehmen", so Klauß.

Robert Klauß hatte unruhige Nächte. APA/EXPA/UWE WINTER

Salzburgs wieder einsatzberechtigter Innenverteidiger Strahinja Pavlovic ist auf einen harten Kampf eingestellt. "Die DuelIe mit Rapid sind meist intensiv und emotional. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir uns in erster Linie auf uns und unsere Leistung konzentrieren. Dabei wollen wir möglichst viel Druck machen, unser intensivstes Spiel auf den Rasen bringen und ihnen wenig Zeit zum Durchatmen lassen", sagte der Serbe.

LASK will Platz drei

Austria Klagenfurt geht zwar als Letzter der Meistergruppe ins Saisonfinale der Fußball-Bundesliga, hat aber weiterhin alle Chancen auf Europa. Der erste Schritt soll am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen den LASK erfolgen. Während sich die Elf von Peter Pacult vom 2:3 gegen Hartberg erholen musste, reisen die Linzer nach der 5:0-Gala über Rapid in einem absoluten Hoch nach Kärnten. Bei einem Sieg wäre dem LASK Platz drei nicht mehr zu nehmen.

Auf dem Weg zu mindestens Platz fünf, der ein Europacup-Entscheidungsspiel gegen den Halbfinalgewinner aus der Qualigruppe bringt, muss Klagenfurt den Hartberger Dämpfer abschütteln. Nach der "schlechtesten Hälfte unter meiner Leitung" (Pacult) lag man schon zur Pause mit 0:3 in Rückstand - und das wenige Tage nach dem vermeintlichen Euphorieschub durch das verrückte 4:3 über Meister Salzburg. "Aber so was kommt vor. Immerhin haben wir nach der Pause eine gute Reaktion gezeigt", meinte Pacult. (APA, red, 5.5.2024)

Meistergruppe (8. Runde) - Sonntag:

SK Sturm Graz - TSV Hartberg (Graz, Merkur Arena, 14.30 Uhr, SR Jäger). Bisherige Saisonergebnisse: 2:1 (h), 1:1 (a), 3:1 (a)

Sturm: Jaros - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Lavalee - Gorenc Stankovic - Horvat, Kiteishvili, Prass - Biereth, Böving

Es fehlen: Sarkaria (Knöchel), Scherpen (Kreuzbandriss), Borkovic (Kreuz- und Seitenbandriss)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz - Frieser, Sangaré, Prokop, Avdijaj - Entrup

* * *

Austria Klagenfurt - LASK (Klagenfurt, Wörthersee-Stadion, 14.30 Uhr, SR Kijas). Bisherige Saisonergebnisse: 1:3 (h), 2:2 (a), 0:1 (a)

Klagenfurt: Menzel - Bonnah, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Besuschkow, Benatelli, Irving, Cvetko - Karweina, Arweiler

Es fehlen: Gkezos (Handbruch), Binder (Wade), Straudi (Oberschenkel), Djoric, Maglica (beide rekonvaleszent)

LASK: Lawal - Stojkovic, Talowjerow, Ziereis, Bello - Horvath, Berisha - Usor, Taoui, Flecker - Ljubicic

Es fehlen: Renner, Mustapha, Ljubic, Jovicic (alle verletzt)

* * *

SK Rapid - FC Red Bull Salzburg (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Bisherige Saisonergebnisse: 0:2 (a), 0:1 (h), 1:1 (a)

Rapid: Hedl - Oswald, Querfeld, Hofmann, Kasanwirjo - Sattlberger, Kerschbaum - Jansson, M. Seidl, Grüll - Mayulu

Es fehlen: Lang (gesperrt), Cvetkovic, Auer, Seydi, Kongolo, Moormann, Strunz, Gale (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fraglich: Burgstaller, Grgic (beide angeschlagen)

Salzburg: Schlager - Daniliuc, Solet, Pavlovic, Terzic - Bidstrup, Diambou, Gloukh, Guindo - Koita, Konate

Es fehlen: Capaldo (Knie), Dedic (Wade), Fernando (Oberschenkel), Kjaergaard (Oberschenkel), Morgalla (rekonvaleszent), Ulmer (Wade)

Fraglich: Sucic (Wade)