Philadelphia/Indianapolis – In der ersten Runde der NBA-Playoffs haben die New York Knicks und die Indiana Pacers jeweils ihren vierten Sieg gefeiert und sind damit in das Conference-Semifinale aufgestiegen. Dort treffen die beiden Teams aufeinander. Die Knicks bezwangen die Philadelphia 76ers mit 118:115 und stellten damit in der Serie auf 4:2. Jalen Brunson erzielte dabei 41 Punkte. Die Indiana Pacers gewannen gegen die Milwaukee Bucks mit 120:98 und entschieden damit das Play-off ebenso mit 4:2 für sich.

Bucks-Spieler Patrick Beverley fiel negativ auf, da er kurz vor Schluss von der Bank aus einen Ball ins gegnerische Publikum warf und dabei eine Frau am Kopf traf. Als die Fans den Ball zurückwarfen, schleuderte er den Ball noch einmal zurück, darauf gab es ein Wortgefecht. Die Bucks, Meister 2021, müssen nun das zweite Erstrundenaus in Serie hinnehmen.

Giannis wurde nicht fit

Im nächsten intensiven Schlagabtausch mit den 76ers überragte bei New York einmal mehr der glänzend aufgelegte Jalen Brunson, der sich mit 41 Punkten und zwölf Assists erneut zum Topscorer aufschwang. Schon in den vorherigen drei Partien war der Point Guard mit überragenden Leistungen vorangegangen, unter anderem mit einem Franchise-Rekord (47 Zähler) in Spiel vier.

"Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde, selbst mit der Führung, die wir hatten", sagte Brunson bei TNT. "Jedes Spiel ist so gelaufen. Es ist egal, wie man beginnt – es kommt nur darauf an, wie man es beendet."

Acht Sekunden vor Schluss verwandelte Brunson zwei Freiwürfe und besorgte so den Endstand. Den 76ers hingegen reichte ein Double-Double (39 Zähler, 13 Rebounds) ihres Superstars Joel Embiid nicht.

Wie Philadelphia musste sich auch Milwaukee aus dem Titelrennen verabschieden. In Indiana unterlagen die Bucks deutlich mit 98:120 - auch, weil Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo wieder einmal nicht auflaufen konnte. Der Grieche verpasste auch das sechste Spiel der Serie, so setzten sich die Pacers mit 4:2 durch.

Erfolgreichster Werfer bei Indiana, das mit einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung überzeugte, war Obi Toppin. Der Forward markierte 21 Punkte. (APA, red, 3.5.2024)

Play-off-Ergebnisse der NBA vom Donnerstag (1. Runde, Best of Seven):

Philadelphia 76ers - New York Knicks 115:118 (Endstand in der Serie: 2:4)

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 120:98 (Endstand: 4:2)