Am 21. Juni ist es so weit: Mit der Sommersonnenwende wird ganz offiziell die warme Jahreszeit eingeläutet. Um angenehme Temperaturen zu genießen, muss man dann auch nicht unbedingt weit reisen. Ein weiterer Vorteil: Die Massen sind noch nicht da. Für alle, die es sich einteilen können, sind hier unsere Reisetipps für den Juni in Europa.

1. Kroatische Küste

Zadar. REUTERS

Für Strandliebhaber ist der Juni eine hervorragende Reisezeit, um Urlaub in Kroatien zu machen. Dann ist es nämlich weder zu heiß noch zu überlaufen wie in der Hauptsaison. Schwimmen im kristallklaren Wasser, Erkundungstouren auf den kroatischen Inseln wie zum Beispiel auf Krk, Rab, Cres oder Lošinj oder Spaziergänge an der Adriaküste – Aktivitäten wie diese bieten sich am besten an. Natürlich dürfen auch Baden und Strandbesuche bei keinem Kroatien Urlaub fehlen. In Zadar und der Umgebung gibt es mehrere wunderschöne Strände und Buchten mit kristallklarem Wasser. Besonders beliebt sind die Insel Dugi Otok und der Sakarun-Sandstrand.

2. Bulgarien

Wer noch nach einem echten Geheimtipp für Urlaub im Juni sucht, der sollte seine Fühler nach Bulgarien ausstrecken. Los geht es mit einem Besuch in der Hauptstadt Sofia, bevor man sich entweder Richtung Schwarzmeerküste aufmacht oder in die Berge fährt. Von 6. bis 10. Juni wird in Polkovnik Serafimovo in den Rhodopen wieder das Meadows-in-the-Mountains-Festival gefeiert. Es gilt immer noch ein bisschen als Underground-Festival, wo gute Musik und eine unglaublich schöne Umgebung im Vordergrund stehen. Danach kann man noch ein paar Tage dranhängen, um die Rhodopen zu erkunden. Das bewaldete Rumpfgebirge gilt als einer der Hotspots für Biodiversität in Europa und begeistert Naturliebhaber. Wilde, fast unbändige Natur erwartet einen in einer dramatischen Landschaft – perfekt für einen ausgedehnten Wanderurlaub. Hat man danach doch noch Lust auf Urlaub am Meer, kommt man von hier gut zur griechischen Küste bei Kavala. Die Rhodopen teilen sich nämlich auf Bulgarien und Griechenland auf.

3. Masurische Seenplatte, Polen

In der Masurischen Seenplatte in Polen findet man: Ruhe. Am besten nimmt man sich einen Mietwagen, um hinzukommen, bevor man dann aufs Fahrrad oder ins Kajak umsteigt. Das Naturparadies wird von zahlreichen Fahrradwegen durchquert, alternativ kommt man auf dem Wasser von A nach B. Wenn man nicht selbst paddeln will, dann kann man sich vor Ort sogar ein Hausboot mieten. Es gehören über 100 Naturschutzgebiete zur Masurischen Seenplatte, sodass man auf jeden Fall ein Fernglas mitnehmen sollte, um Tiere und Vögel zu beobachten. Wer mehr Lust auf Historisches hat, der kann den hübschen Städten Nikolaiken und Elbing einen Besuch abstatten.

4. Türkische Riviera

Aus klimatischer Sicht ist der Juni auch die beste Reisezeit, um Urlaub an der türkischen Riviera zu machen. Über der beliebten Urlaubsregion im Süden der Türkei scheint dann im Durchschnitt täglich zwischen zehn und zwölf Stunden die Sonne. Am sonnigsten sollte das Wetter jedoch im Badeort Belek sein, der rund 30 Kilometer von Antalya entfernt liegt. Mit dem Taurusgebirge und ihren Pinienwäldern als Kulisse könnte die Gegend nicht schöner für einen entspannten Strandurlaub bei bis zu 34 Grad sein.

5. Korsika

Der Juni ist der beste Monat, um die französische Mittelmeerinsel Korsika zu besuchen. Dann blüht nämlich das duftende Maquis, und die Temperatur liegt zwischen rund 13 und 23 Grad. Es bieten sich daher vor allem Wanderungen an, wie im Nationalpark Parc Naturel Régional de Corse. Durch ihn führen unter anderem die Routen Mare à Mare und Mare è Monti. Letztere führt südlich von Calvi entlang und ist rund 120 Kilometer lang. Der markierte Weg lässt sich in zehn Etappen unterteilen und bringt einen von Calenzana nach Cargèse.

6. Andalusien, Spanien

Andalusien bietet mehr als Baden und Relaxen. Von Malaga aus kommt man in den kleinen Ort Nerja am Fuße der Sierra de Almijara. Bevor es dann in das bergige Hinterland geht, sollte man es nicht versäumen, sich die gigantischen Tropfsteinhöhlen von Nerja anzusehen. Über fünf Kilometer reichen sie in den Fels der Sierra Almijara hinein. Wo der Rio Verde sich durch die steilen Felsen frisst, wird er zum strudelnden, reißenden Wildbach. Wenn im Juni die Temperaturen Richtung 27 Grad klettern, ist Canyoning in den Wildwassern des Rio Verde ein Erlebnis. Elf Sonnenstunden am Tag erlauben eine erlebnisreiche Tagestour durch den Nationalpark. In der Barranco-Moreno-Schlucht erwartet einen ein Naturschauspiel besonderer Art. Der beeindruckende 17 Meter hohe Wasserfall lockt Bergsteiger, sich in den Wasserfällen von den Felsen abzuseilen und die natürlichen Rutschen für den Abstieg zu nutzen.

7. Chalkidiki, Griechenland

Der Strand von Kallithea auf Chalkidiki samt archäologischer Ausgrabung (Tempel des Ammon Zeus) im Vordergrund. APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS

Im Juni ist das Wetter in Griechenland perfekt, da es nicht zu heiß ist. Bei einem Urlaub in der Region Chalkidiki sollte man daher auch seine Badesachen dabeihaben. Die Halbinsel in Nordgriechenland ist bekannt für ihre drei Landzungen: Kassandra, Sithonia und Athos, die sich ins Ägäische Meer erstrecken. Weiße Sandstrände, zahlreiche Buchten und 24 bis 26 Grad warmes türkisblaues Wasser erwarten einen bei Temperaturen von 30 Grad.

8. Schweden

Mittsommer in Schweden: ein Fest für alle. IMAGO/TT

Im Juni feiert man in Schweden zuerst den Nationaltag und dann Mittsommer. Das wird hier Ende des Monats im Licht der Mitternachtssonne gefeiert und ist für viele Schweden wichtiger als Weihnachten. Die Festivitäten laufen dabei meistens über das ganze Wochenende. Immer mit dabei ist eine Art Maibaum und typisches schwedisches Sommeressen mit Erdäpfeln, Hering und Erdbeeren. Auch als Urlauber kann man mitfeiern. Viele öffentliche Parks oder Freilichtmuseen wie das Skansen in Stockholm richten ein traditionelles Mittsommerfest für Besucherinnen und Besucher aus. Alternativ gibt es online Plattformen, wo man Einheimische kennenlernen kann, die zum Mittsommerfest Gäste in ihrem Zuhause willkommen heißen. (red, 3.5.2024)