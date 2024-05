Für 159 Euro bekommt man von Huawei eine optisch an die Apple Watch angelehnte Smartwatch, die fast so viele Funktionen mit sich bringt

Schwimmen und Duschen ist mit der Uhr kein Problem. Für Tauchgänge sollte man zu einem anderen Modell greifen. aam

In den 1990er-Jahren waren Uhren noch ein Statussymbol. Zumindest kann ich mich dunkel erinnern, dass wir in der Schulklasse unsere Swatch- und Casio-Uhren regelmäßig verglichen haben. Meine schwarze Casio, also zumindest eine davon, hatte sogar eine Tastatur – für den Taschenrechner, wenn ich mich richtig erinnere. Mit dem Einzug des Smartphones ist die damals so stolz getragene Uhr in all ihren Farben und Facetten zu einem Nebenprodukt für Sammler und besonders modebewusste Menschen geworden, die ein solches Ding primär als Accessoire tragen.

Die letzten zehn Jahre allerdings haben dafür gesorgt, dass Smartwatches und Fitnessbänder ein Revival am Handgelenk gefeiert haben. Während Apple als großer Antreiber des Trends mit der Apple Watch sehr klar und uniform definiert hat, wie eine schlaue Uhr auszusehen hat, geben sich vor allem chinesische Hersteller ein wenig kreativer. So bietet etwa Huawei Uhren in allen Preisklassen und Größenordnungen an und ergänzt das Portfolio dazu noch mit klassischen Fitnessbändern, deren Displays auf ein Minimum reduziert sind.

Warum ich Ihnen diese lange Geschichte erzähle? Nun, Huawei präsentierte vor wenigen Tagen die neue Watch Fit 3, die optisch stark an die Apple Watch angelehnt ist, aber nur etwa ein Drittel kostet. Was das für die Funktionsvielfalt bedeutet, ob man als iPhone-User ebenfalls wechseln könnte und wie die Uhr ein gesünderes Leben ermöglichen kann – all diese Fragen sollten Sie im folgenden Text beantwortet finden.

Wozu der Spaß?

Wer noch keine Smartwatch hat, der wird sich vielleicht fragen, warum man eine solche überhaupt benutzen sollte. Die meisten Daten hat man ja wohl am Smartphone, und Schritte zählen kann das klobige Telefon, sofern immer in der Hosentasche, auch irgendwie. Tatsächlich liegt der Fokus vieler Uhren dieser Art auf dem Fitness-Aspekt. Auch bei der Watch Fit 3 kann man beispielsweise ein eigenes Trainingsprogramm zusammenstellen oder sich sogar eines zusammenstellen lassen. Egal ob Radfahren, Rudergerät oder Schwimmen – die Uhr zeichnet Daten wie Geschwindigkeit, Dauer, Distanz und dank GPS auch die Route mit auf. Das Smartphone kann beim Sport zu Hause gelassen werden.

Damit aber nicht genug. Auch die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2) oder der Stresslevel können regelmäßig kontrolliert werden. Auch das Schlaftracking ist mittlerweile sehr umfangreich, was die gelieferten Daten betrifft. Hat man die Uhr auch in der Nacht am Handgelenk, was ich für den Test eine Woche lang gemacht habe, zeigt sie nicht nur an, wie lange man geschlafen hat, sondern auch, wie oft man aufgewacht ist, wie lang die Tiefschlafphase war und vieles mehr. Ebenfalls in Kombination mit der Uhr können sehr gut Schritte gezählt oder Atemübungen gemacht werden. In einem selbst definierbarem "Health-Kleeblatt" legt man fest, wie viel Schlaf man pro Nacht für sich festlegen, wie viel Wasser man trinken und wie oft man sich täglich zum Lächeln bringen möchte.

Das sind grundsätzlich alles Dinge, die man auch ohne Uhr schaffen könnte, aber in der schön aufbereiteten App am Handy – die man für all diese Features herunterladen muss – macht es grundsätzlich Spaß, diese Dinge gestützt durchzuführen und über die Wochen die eigenen Erfolge beobachten zu können. Bunte Balken und grüne Häkchen sind eine Form der Gamification, die viele von uns vielleicht zu einem gesünderen Leben bewegen kann.

Die wichtigsten Daten kann man sich auch auf der Uhr ansehen, übersichtlicher ist es allerdings in der App am Handy. aam

Was sagt der iPhone-Besitzer?

Nun könnte man sagen, dass all diese Funktionen auch in anderen, vergleichbaren Wearables zu finden sind. Die Watch Fit 3 hat allerdings ein Alleinstellungsmerkmal: Sie sieht für eine einigermaßen günstige Smartwatch verhältnismäßig cool aus. Die unterschiedlichen Farben und Bänder, die man sich als potenzieller Käufer aussuchen kann, ändern ein wenig den Style, das Design erinnert aber schon sehr stark an jenes der Apple Watch. Das fängt beim schicken Rahmen an, führt über die gut bedienbare Drehkrone und endet bei den gut verarbeiteten Bändern. Nicht falsch verstehen, ist man eine Apple Watch gewohnt, fühlt man die nicht ganz so feine Verarbeitung. Für ein Drittel des Preises kann man aber auch schlecht dieselben Ansprüche anmelden.

Generell geht die Verarbeitung aber sehr in Ordnung, und auch die Bedienung, egal ob Drehkrone oder Touch-Steuerung, funktioniert problemlos und ohne nervige Latenz. Die verfügbaren Watchfaces sollten jeden Geschmack zufriedenstellen, mich persönlich hat das aktivierbare Always-on-Display sehr gefreut. Ebenfalls möglich ist es, via Uhr die Handykamera (auch iPhone) auszulösen, wenn man das einmal braucht. Wecker, Stoppfunktion, Kompass, Wetter-App und Ähnliches finden sich ebenfalls auf der Uhr.

Hier der Vergleich mit der Apple Watch Series 8 (links). Was die Funktionsvielfalt betrifft, speziell im Vergleich mit einem iPhone, ist das Gerät aus Cupertino natürlich überlegen. Dafür kostet es auch 479 Euro und nicht 159 Euro. aam

Kommen wir jetzt zu den diversen Einschränkungen, speziell wenn man in der Apple-Welt zu Hause ist. Synchrone Anrufe an Watch und iPhone funktionieren natürlich nicht, Leute anzurufen klappt über die Uhr allerdings – wer immer das gerne macht. Ebenfalls für manche wichtig sind sicherlich Whatsapp-Nachrichten, die man sich synchron auch auf der Uhr anzeigen lassen kann. Beim iPhone sind diese in der aktuellen Softwareversion allerdings auf der Smartwatch abgeschnitten, wenn sie zu lang sind, und das Antworten funktioniert ebenso nicht. Bei Android-Geräten geht das, allerdings nur mit vorgefertigten Phrasen – was in den meisten Fällen aber wohl reicht.

Grundsätzlich habe ich es mir abgewöhnt, dieses Feature zu feiern, da man bei zu vielen Chats allzu oft gestresst Vibrationen am Arm verspürt und so auch bei Abwesenheit des Smartphones nie geistig abschalten kann. Wer gerne erreichbar ist und auf Nachrichten am besten gleich antworten möchte, der muss bei der Apple Watch bleiben. Genauso dann, wenn man die eigene Musik über die Watch abspielen will. Das geht im Falle der Watch Fit 3 nämlich auch nur mit der Android-Familie. Apple Pay ist mit der Huawei Watch natürlich ebenfalls nicht möglich.

In der App kann man sich in den Statistiken verlieren, die über Schrittzahl, Schlafrhythmus und Trainingsplan auf dem Laufenden halten. Screenshot/Health App

Leicht und dünn

Kommen wir abschließend noch zu den harten Fakten, die auch nicht unwesentlich sind. Das 1,82 Zoll große Amoled-Display weist einen dünnen, aber doch merkbaren Rahmen auf und ist vor allem im Vergleich zum zwei Jahre alten Vorgängermodell massiv angewachsen, was einen wesentlich besseren Blick auf die diversen Apps erlaubt. Mit 1500 Nits kann man auch bei hellem Sonnenschein das Display noch gut lesen. Die Uhr ist 26 Gramm leicht und lediglich 9,9 Millimeter dick. Im täglichen Gebrauch ist sie deshalb kaum spürbar, und auch wenn man sie beim Schlafen trägt, fällt sie eigentlich nur unwesentlich auf.

In Österreich kann man die Uhr seit dem 7. Mai 2024 online vorbestellen. Dann gibt es auch die Freebuds SE2 gratis dazu. Der UVP liegt bei 159 Euro beziehungsweise 179 Euro (Pearl White). Offline im Handel ist die Smartwatch dann ab dem 23. Mai verfügbar.

Die Uhr ist schick, und dank des größeren Displays im Vergleich zum Vorgänger sind die Apps jetzt auch besser bedienbar und übersichtlicher. aam

Fazit

Knapp zwei Wochen nutze ich die Watch Fit 3 jetzt. Das letzte Mal geladen habe ich sie vor vier Tagen, und aktuell zeigt der Akkustand 65 Prozent an. Eine Woche Urlaub ohne Ladegerät ist also machbar, und das ist ein wichtiger Punkt für mich, da noch immer praktisch alle Smartwatches ihr eigenes Ladekabel benötigen und ich ein vergesslicher Mensch bin. Letztere Eigenschaft freut sich auch über die zahlreichen Erinnerungen, egal ob diese dem Wassertrinken oder dem Schrittemachen gelten. Regelmäßig aufstehen, Kalorien zählen sowie gelegentlich in Stresssituation die Herzfrequenz messen, all das sind Sachen, die ich sonst einfach nicht machen würde.

Nun könnte man sagen, eine Uhr sollte nicht dafür verantwortlich sein, ob ich gesund lebe, aber wir leben nun einmal in einer stressigen Zeit und viele von uns in stressigen Berufen. Sich hier eine kleine Hilfe ans Handgelenk zu holen sehe ich da nicht als verwerflich an. Was die Features betrifft, hinkt die Watch Fit 3 in einigen Punkten der High-End-Konkurrenz des eigenen Hauses sowie jener von Apple hinterher. Wer also eine EKG-Funktion unbedingt braucht oder als iPhone-Nutzer auf Nachrichten mit einem Smiley antworten möchte beziehungsweise gewohnt ist, mit Apple Pay zu bezahlen, der muss wohl im Apple-Kosmos bleiben. Für ein Gros der Menschen, die auch maximal 170 Euro für eine solche Smartwatch ausgeben wollen, ist die Watch Fit 3 eine gute Wahl. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, vielleicht derzeit sogar die beste. (Alexander Amon, 12.5.2024)