Fans der Nationalmannschaft freuen sich: Ralf Rangnick bleibt ÖFB-Trainer. IMAGO/Martin Rickett

Ralf Rangnick bleibt dem ÖFB treu. Am Donnerstag verkündete der 65 Jahre alte österreichische Nationaltrainer, seinen Job behalten und nicht zum FC Bayern München wechseln zu wollen. Dafür erhält er viel Lob, den Bayern wird ein anwachsendes Problem bei der Trainersuche unterstellt.

Lothar Matthäus kann die Absage von Rangnick an den deutschen Rekordmeister nachvollziehen. "Er hat einen Superjob als österreichischer Nationaltrainer, hat dort Erfolg und bekennt sich zu der Verantwortung für seine Mannschaft", sagte Matthäus der Bild. Die Entscheidung sei "ein Zeichen von menschlicher Größe".

Weiter lobte der Rekordnationalspieler: "Für Geld muss er so einen Job nicht mehr machen. Für ihn scheinen andere Dinge wichtiger zu sein wie etwa Zufriedenheit, Gestaltungsmöglichkeiten und Loyalität."

Es sei vielleicht die Absage, "die Bayern am meisten wehtut", meinte Matthäus. "Rangnick hätte noch mal einen großen Klub trainieren können und macht es nicht – obwohl eine solche Gelegenheit für ihn in seinem Alter vielleicht nie wieder kommt, anders als für Alonso oder Nagelsmann."

Vor Rangnick hatten bereits Xabi Alonso und Julian Nagelsmann erklärt, ihre Jobs als Trainer von Bayer Leverkusen beziehungsweise der deutschen Nationalmannschaft behalten zu wollen. Für Matthäus ein Zeichen, dass die Bayern nicht mehr jeden Trainer bekommen, "den sie haben wollen".

Ist Hoeneß schuld?

Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer Marc Janko schreibt auf X von einem "tollen Zeichen". "Geld und Renommee sind nicht mit mehr Lebensqualität aufzuwiegen! (...) wirklich großartig für den österreichischen Fußball."

Ähnlich äußerte sich der ehemalige Bayern-Akteur Stefan Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online. "Die Trainersuche ist für Bayern die diesbezüglich wohl schwierigste Situation in ihrer Klubgeschichte. Vielleicht war es früher so, dass wenn die Bayern einen Trainer haben wollten, sie ihn immer auch bekommen haben." Das aber habe sich geändert.

Er wäre enttäuscht gewesen, hätte Rangnick seinen "erfolgreichen Weg" in Österreich abgebrochen. Als einen möglichen Grund für die Absage von Rangnick vermutet Effenberg die jüngste Kritik von Uli Hoeneß gegenüber Thomas Tuchel. "Vielleicht hat das auch Rangnick ein wenig abgeschreckt."

Viele Köche bei Bayern

Gar nicht enttäuscht von der Absage Rangnicks ist der frühere Bayern-Trainer Felix Magath. "Die Entscheidung ist für alle Beteiligten gut", sagte er dem Pay-TV-Sender Sky. Auf die Frage, ob Rangnick der richtige Trainer gewesen wäre, antwortete Magath nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur: "Nein, glaube ich nicht." Rangnick gehöre nämlich zu den Trainern, "die den Spielern vorschreiben wollen, wie sie zu laufen, wie sie zu spielen haben. Von daher glaube ich, dass es für den FC Bayern München schwierig geworden wäre." Die Frage, ob Magath selbst sich eine Rückkehr als Trainer zum FC Bayern vorstellen könnte, beantwortete er mit einem Verweis auf Vereinsboss Uli Hoeneß: "Da müsste ich erst mal mit Uli reden."

Thomas Hitzlsperger, ehemaliger DFB-Teamspieler, wundert sich über die Vorgangsweise des FC Bayern bei der Trainersuche. "Verstehe nicht, warum bei den Bayern sich so viele berufen fühlen, über den Trainer Auskunft zu geben und sogar Gespräche mit pot[enziellen] Kandidaten führen", schreibt er auf X. "Hainer ist Präsident. UH (Uli Hoeneß, Anm.) Ehrenpräsident. Eberl ist Sportvorstand und somit verantwortlich – sonst niemand."

Ex-DFB-Teamspieler Dietmar Hamann hat derweil einen Favoriten auf den Trainerposten beim deutschen Rekordmeister. "Wenn die Bayern ihr Gesicht wahren und einigermaßen aus der Sache herauskommen wollen, müssen sie jetzt Zinedine Zidane holen", schrieb der TV-Experte in seiner Sky-Kolumne.

Laut Hamann sollte die Verständigung "nicht das Problem sein". Einen Hinderungsgrund sieht der 50-Jährige eher bei einem anderen Thema: "Die Frage ist, ob er es machen will, denn ein Kandidat dieses Formats könnte jetzt sagen: 'Wenn ihr mich so gerne haben wollt, warum habt ihr mich dann nicht schon vor ein paar Wochen gefragt?'"

Dass Rangnick sich gegen Bayern entschieden habe, überrasche ihn nicht, schrieb Hamann: "Ich verstehe ihn, denn er hätte in Österreich viel aufgegeben. Er hat sich dort eine tolle Position erarbeitet, sie spielen bei der EM in einer interessanten Gruppe und haben eine sehr gute Mannschaft, die bei einem Turnier weit kommen kann."

Ex-Sky-Moderator und derzeitiger Pressesprecher Rangnicks Thomas Trukesitz schreibt auf X: "Ein guter Tag für den österreichischen Fußball."

Marco Rose, ehemaliger Salzburg- und derzeitiger Leipzig-Trainer, sagte zur Causa: "Manchmal ergeben sich Situationen im Fußball, die sich verzwickt darstellen. Der Markt ist, auch wenn wir über den FC Bayern reden, nicht so einfach. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass sie eine gute Lösung finden und nächste Saison wieder sehr wettbewerbsfähig sein werden."

Ex-Teamspieler Markus Babbel bezeichnet Rangnicks Entscheidung bei Sky als richtig: "Ich hätte mich eher gewundert, wenn er es gemacht hätte. Er passt ja eigentlich nicht zum FC Bayern." (luza, sid, 3.5.2024)