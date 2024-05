Die Südtiroler Journalistin erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren Essay "Ein Leben so kurz" im "SZ"-Magazin

Die Südtiroler Journalistin Barbara Bachmann erhält die Claus-Gatterer-Auszeichnung 2024. Die Jury kürte sie für ihren Essay "Ein Leben so kurz", der im "SZ"-Magazin erschienen ist, mit dem 10.000 Euro schweren Preis. Darin beschreibt die freie Journalistin und Autorin die Erfahrung der stillen Geburt ihrer Tochter - sie kam ohne Lebenszeichen auf die Welt - und die darauf folgende Trauerphase. Mit ihrer "meisterhaften Sprache und den bedachten Zugang" gelinge es Bachmann, Betroffenen Halt zu geben und auch Nicht-Betroffenen ihr Schicksal verständlich zu machen.

Barbara Bachmann. Mirja Kofler

Barbara Bachmann arbeitet seit 2013 als freie Reporterin. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in "Reportagen", "mare", "Süddeutsche Zeitung" und "Die Zeit" publiziert.

Die Auszeichnung wird vom Presseclub Concordia und der Michael Gaismair Gesellschaft Bozen verliehen. Sie erinnert an den Südtiroler Journalisten, Historiker, Schriftsteller und Dokumentarfilmer Claus Gatterer (1924-1984). Sie wird am 6. Juni gemeinsam mit dem Claus-Schülerpreis in Gatterers Heimatgemeinde Sexten verliehen.

Die Jurymitglieder im Jahr 2024 waren Kurt Langbein (Jurysprecher), Lisa Maria Gasser, Thomas Hanifle, Nina Horaczek, Franz Kössler, Sahel Zarinfard und die Vorjahrespreisträgerin Daniela Prugger. (APA, red, 3.5.2024)