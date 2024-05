Liebe Leserin, lieber Leser,

anlässlich aktueller Entwicklungen haben wir uns die Frage gestellt, warum es eigentlich keine autonomen, fahrerlosen Taxis in Österreich gibt. Und das kann schon mal verraten werden: der Grund dafür sind gesetzliche Bestimmungen – die sich allerdings demnächst ändern könnten.

Außerdem zeigen wir heute, wieviel Geld Google regelmäßig an Apple überweist, welches wiederum seine jüngsten Geschäftszahlen auf den Tisch legt. Und in diesem Kontext betont auch der Konzern aus Cupertino, dass man künftig mehr auf KI setzen will.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

Warum gibt es in Österreich noch keine fahrerlosen Taxis?

20 Milliarden US-Dollar: Ein absurd hoher Betrag, den Google jedes Jahr an Apple zahlt

Apple ist optimistisch und will stärker auf KI-Funktionen setzen

iPhone stürzt in China von Platz eins auf Platz fünf ab

Coinbase macht Milliardengewinn, Aktie fällt trotzdem

Spotify steckt Lyrics-Funktion hinter die Paywall