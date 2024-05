UNI-PROTESTE Studenten weltweit solidarisieren sich mit den Palästinensern

Bei den propalästinensischen Protesten an mehreren US-Universitäten hat es weitere Zusammenstöße, Festnahmen und Räumungen gegeben. An der Universität von Kalifornien in Los Angeles lieferten sich hunderte Polizisten und Demonstranten gewaltsame Auseinandersetzungen. Unterdessen haben sich auch in Europa Studenten den Protesten angeschlossen