Zwei Opfer wurden mit Messern bedroht, das dritte – eine 53-jährige Frau – ins Spital gebracht. Alle drei Attacken ereigneten sich am Donnerstag

Die Angriffe ereigneten sich in Margareten, Rudolfsheim-Fünfhaus und Liesing. APA/EVA MANHART

Wien – In Wien sind am Donnerstag gleich drei Frauen von Männern im privaten Umfeld, teilweise mit Messern, bedroht und gewaltsam attackiert worden. In sämtlichen Fällen wurden die Täter festgenommen, eine 53-Jährige wurde verletzt ins Spital gebracht. Die Exekutive verwies einmal mehr darauf, dass der Polizeinotruf unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar ist.

Im ersten Fall wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten alarmiert, da ein 15-jähriger serbischer Staatsangehöriger seine 17-jährige Freundin geschlagen, mit einem Messer bedroht und in ein Zimmer eingesperrt haben soll. Die 17-Jährige flüchtete jedoch durch das Fenster aus der Wohnung. Der 15-Jährige wurde festgenommen. Sowohl das Opfer als auch der Verdächtige verweigerten eine Aussage.

53-Jährige ins Spital gebracht

In Rudolfsheim-Fünfhaus kontaktierte eine 27-jährige Frau telefonisch eine Freundin, da ihr Ex-Freund, ein 25-jähriger Österreicher, zweimal unaufgefordert in die Wohnung gekommen war. Im Zuge eines darauffolgenden Streits soll er sie unter anderem gewürgt und im Intimbereich berührt haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen in der Nähe der Wohnung fest. Bei der Vernehmung war der 25-Jährige nicht geständig.

In Liesing soll schließlich ein 54-jähriger polnischer Staatsangehöriger bei einem Besuch von seiner 53-jährigen Bekannten Geld verlangt und sie dabei geschlagen, gewürgt und verbal sowie mit einem Messer bedroht haben. Die 53-Jährige konnte fliehen und rannte zu einer Nachbarin. Der Tatverdächtige konnte im Innenhof des Mehrparteienhauses festgenommen werden. Die Frau wurde durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. (APA, 3.5.2024)