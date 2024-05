Der mutmaßliche Täter schweigt (Symbolbild). Werner Kerschbaummayr / fotokers

Linz – Das Landesgericht Linz hat am Freitag die U-Haft über einen 21-Jährigen verhängt, der am 1. Mai in den frühen Morgenstunden vor einem Linzer Innenstadtlokal einem 34-Jährigen in den Bauch gestochen haben soll. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft berichtete, schweige der wegen Mordversuchs Verdächtigte beharrlich. Das Opfer, das lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, wurde notoperiert und konnte bisher noch nicht befragt werden.

Der mutmaßliche Täter und der 34-Jährige dürften ersten Annahmen nach vor dem Lokal wegen einer Frau in Streit geraten sein. Der 21-Jährige soll dem Kontrahenten daraufhin ein 20 Zentimeter langes Messer in den Bau gerammt haben und geflüchtet sein. Wenig später wurde er von einer Streife festgenommen. Auch die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Mordversuchs sind am Laufen. (APA, 3.5.2024)