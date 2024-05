Aryna Sabalenka fordert im Endspiel von Madrid Iga Swiatek. IMAGO/Mutsu Kawamori

Madrid – Das Finale des WTA-Tennisturniers von Madrid bestreiten wie im Vorjahr Iga Swiatek und Aryna Sabalenka. Die Polin Swiatek setzte sich am Donnerstag topgesetzt gegen die US-Amerikanerin Madison Keys (Nr. 18) 6:1, 6:3 durch, die Belarussin Sabalenka (2) erst nach Mitternacht gegen die Kasachin Elena Rybakina (4) mit 1:6, 7:5, 7:6 (5).

Am Sonntag findet das zehnte Duell von Swiatek mit Sabalenka statt, wobei Swiatek mit 6:3 in Front liegt. Den bisher letzten Vergleich entschied die Weltranglistenerste im Herbst im Semifinale der WTA-Finals klar mit 6:3, 6:2 für sich. Vor einem Jahr in Madrid behielt freilich mit 6:3, 3:6, 6:3 Sabalenka die Oberhand, sie ist demnach Titelverteidigerin. Im Ranking hat sie in dieser Woche damit mehr zu verlieren als ihre Gegnerin, die beiden trennen gut 3000 Punkte.

"Es wird definitiv ein großer Kampf, wie wir ihn immer haben", sagte Sabalenka in einem Ausblick. "Es sind immer unglaubliche Matches zwischen uns. Ich werde alles geben, um diesen Sieg zu landen."

Medwedew muss aufgeben

Im Viertelfinale des Männer-Turniers musste Daniil Medwedew (3) am Donnerstag gegen den Tschechen Jiri Lehecka (30) wegen einer Leistenverletzung beim Stand von 4:6 aufgeben. Danach war sich der Russe im Unklaren, ob er nächste Woche seinen Rom-Titel wird verteidigen können. Eine Magnetresonanz-Untersuchung sollte noch diese Woche Klarheit bringen.

Auch Topstar Carlos Alcaraz plagen rund drei Wochen vor dem Beginn der French Open Verletzungssorgen. Der zweimalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien sagte am Freitag seine Teilnahme am ATP-Masters in Rom ab. "Ich habe nach dem Match in Madrid Schmerzen im Arm verspürt", schrieb Alcaraz auf der Social-Media-Plattform X. "Leider werde ich in Rom nicht spielen können. Ich muss mich ausruhen, damit ich mich erholen und zu 100 Prozent schmerzfrei spielen kann."

Untersuchungen nach seiner Viertelfinal-Niederlage in der spanischen Hauptstadt gegen Andrej Rublew hätten ergeben, dass sich ein Ödem im Unterarm gebildet habe. Alcaraz, der im Alter von 20 Jahren bereits Titel in New York und Wimbledon vorzuweisen hat, plagen immer wieder Verletzungsprobleme. Sollte er rechtzeitig fit werden, gilt er als einer der Favoriten auf die Trophäe in Paris. (APA, red, 3.5.2024)