Seit August 2023 wurden bereits drei Bomben in Autos oder Gotteshäusern der steirischen Zeugen Jehovas gefunden. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Premstätten – Der Pkw eines Mitglieds der Zeugen Jehovas hat am Freitag in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) gebrannt. Wie die Polizei der APA bestätigte, sei "davon auszugehen, dass es sich um einen Sprengsatz handelt". Gegen vier Uhr soll es eine "Art Explosion" gegeben haben, daraufhin fingen der Pkw und eine Thujenhecke Feuer. Verletzt wurde niemand.

Polizei bestätigt Zusammenhang mit Zeugen Jehovas

Polizeisprecher Markus Lamb bestätigte Medienberichte bezüglich eines Zusammenhangs mit den Zeugen Jehovas. Die ersten Einvernahmen würden laufen. Am Pkw entstand ein Totalschaden in unbekannter Höhe, es werde nun eine Detailbegutachtung durchgeführt. Die Feuerwehr war nach Angaben der Polizei Freitagfrüh mit 15 Einsatzkräften ausgerückt und hatte den Brand schnell unter Kontrolle gebracht.

In der jüngeren Vergangenheit waren bereits drei Sprengsätze, die mutmaßlich auf die Zeugen Jehovas in der Steiermark abzielten, gefunden worden. Im August 2023 explodierten in Leibnitz Bomben an zwei Fahrzeugen, die Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft gehörten. Ende März wurde rund um einen Gottesdienst in Kalsdorf bei Graz ein Paket mit einem funktionstüchtigen, selbst gebauten Sprengsatz im Eingangsbereich des Königreichsaals platziert. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Die Polizei vermutet mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Zusammenhang und sucht einen "gefährlichen Täter, der technisch versiert ist", hieß es Ende April aus Ermittlerkreisen. (APA, 3.5.2024)