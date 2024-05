Im ersten Teil des zweiteiligen Gastblogs versuchen Hannes Swoboda und Ulrike Schöner, die alternativen Ansätze der Herangehensweisen an Migration zu analysieren. Im zweiten Teil werden die jüngsten Beschlüsse der Europäischen Union dazu bewertet.

Die wissenschaftliche Konferenz des Sir-Peter-Ustinov-Instituts des Jahres 2023 beschäftigte sich mit der Migration und deren Auswirkungen auf den rechten Populismus. Dabei wurden sehr unterschiedliche Auffassungen über die Wanderungsbewegungen selbst und über den Zusammenhang mit dem Erstarken des Rechtspopulismus deutlich.

Die vielen politischen Debatten in den meisten europäischen Ländern und auf EU-Ebene und auch die umfangreiche wissenschaftliche Literatur belegen, dass Migration zu einem zentralen politischen Thema geworden ist. Hinweise, dass es schon immer Wanderungsbewegungen gegeben hat, helfen nicht, das Thema zum Verschwinden zu bringen. Die Situation in den Zielländern hat sich ebenso geändert wie der kulturelle und religiöse Hintergrund der Zuwanderer. Und es besteht eine hohe Unsicherheit, wie sich potentielle Push-Faktoren wie die Klimaveränderung auf die Wanderungsbewegungen auswirken werden. Auch unter Expert:innen ist das umstritten. Manche fürchten einen hohen "Ansturm" auf Europa, andere wieder gehen davon aus, dass die Wanderung auch weiterhin primär in die Nachbarregionen erfolgen wird. Die meisten Expert:innen sehen ohnedies den Pull-Faktor Arbeitskräftebedarf in den reicheren Ländern als die Hauptursache für die Wanderung.

Wie immer man die Ursachen von Migration betrachtet, sie ist eine Herausforderung für die europäischen Länder. Schon 1992 argumentieren die links-grünen Politiker Daniel Cohn-Bendit und Thomas Schmid in "Heimat Babylon", dass "eine Gesellschaft auch auf Regeln der Ein- und Ausschließung beruht. Und so notwendig es eben im Namen von Freiheit, Republik und Menschlichkeit ist, das Pendel eher in Richtung Einschließung ausschlagen zu lassen, so klar ist es anderseits auch, dass das stets ein Akt der Anstrengung ist. Denn das Vertraute liegt immer auch näher, und die Vervielfältigung von Identitäten enthält immer auch ein Risiko". Die Skepsis gegenüber den Zuwanderern führt leider in der Folge oft zur Xenophobie. Wenn Integration trotzdem gelingen soll, dann gilt es vor allem, die Lebensbedingungen in der aufnehmenden Gesellschaft zu verbessern: "Gute Lebens- und Entwicklungschancen für die Einheimischen sind aber eines der wirksameren Mittel gegen Xenophobie", meinen Cohn-Bendit und Schmid.

In diesem Beitrag versuchen wir, eine Strategie zu entwerfen, die die Herausforderungen der Migration weder leugnen noch überbewerten soll und nicht zu politischen Zwecken missbraucht werden kann. Getty Images/iStockphoto

Dabei gibt es sicher viele politische Kräfte, die gar kein Interesse haben, die Migration aus dem Zentrum der politischen Debatten herauszunehmen. Sie sind an sachlichen Debatten und Überlegungen nicht interessiert. Sie machen Migration nicht nur zum Thema, sondern geradezu zu einem der größten – und noch dazu ungelösten – Probleme. Damit sind wir schon bei den unterschiedlichen Einstellungen zur Migration als solcher und bei den Möglichkeiten, wie man mit ihr umgehen kann beziehungsweise soll.

Die verschiedenen Ansätze diesbezüglich schließen sich zum Teil aus beziehungsweise sind auch miteinander verknüpfbar. In diesem Beitrag versuchen wir auch eine Strategie zu entwerfen, die die Herausforderungen der Migration weder leugnen noch überbewerten und zu politischen Zwecken missbrauchen wollen. Es gibt keine Lösungen, die alle gesellschaftliche Gruppierungen und politische Kräfte befriedigen. Aber es gibt eine Herangehensweise, die zu einer rationalen Diskussion und Politik führen kann – jedenfalls soweit eine solche gewünscht wird.

Wachsender Populismus

Als erster Ansatz soll die populistische Sichtweise erwähnt werden. Die Skepsis gegenüber beziehungsweise auch Angst vor Zuwanderern wird hier geschürt und verwendet, um Zuwanderung als Gefahr für die "einheimische" Bevölkerung darzustellen. Nach diesem Ansatz wird Zuwanderung als Sicherheitsproblem interpretiert, welche mit einer Zunahme von Verbrechen einhergeht, insbesondere von Vergewaltigungen, aber auch Drogenkriminalität, und die zu einem Bevölkerungsaustausch führt. Manche extreme Vertreter:innen dieses Ansatzes beschuldigen die linken und liberalen politischen Kräfte sogar, dass sie die Migration zu diesem Zweck fördern. In der Folge haben unlängst sogar einige dieser Extremisten die Ausweisung von Zuwanderern verlangt, selbst solchen, die bereits Staatsbürger:innen im Aufnahmeland geworden sind. Jedenfalls fordern die Vertreter:innen dieser Haltung die Abschottung der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsländer, die Abschreckung der potentiellen Migrant:innen beziehungsweise die Auslagerung von Asylverfahren. Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger nennt die Kombination von Abschottung, Abschreckung und Auslagerung die 3A Politik.

Dieser Ansatz wird von rechtsextremen Kräften seit Jahren vertreten. Allerdings gibt es immer wieder eine Annäherung von eher Mitte Rechts stehenden Kräften an diese Positionen und sogar einige Fälle auch aus der Sozialdemokratie. Frank Wolff und Volker M. Heins, die Autoren des 2023 erschienenen Buches "Hinter Mauern. Geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft", sehen auch die Politik der Europäischen Union stark durch diesen Ansatz geprägt. Dabei gehen sie davon aus, dass die "Gewalt an den Grenzen ... nicht nur Migranten, sondern auch die Bürger derjenigen Staaten, die sich hinter Mauern in falscher Sicherheit wiegen – und sich vor falschen Gefahren fürchten" – bedrohen. Und sie plädieren für "durchlässige Zäune mit Türen und Toren, die niemanden verletzen, die nicht nur von einer Seite aus kontrolliert werden und außerdem einem erkennbaren und sinnvollen Ziel dienen". Wie das allerdings bewerkstelligt werden soll, bleibt offen.

Sicher gibt es aber ein Wechselspiel zwischen Vorurteilen gegenüber Fremden und der Art, wie die offizielle Migrationspolitik Flüchtlinge und potentielle Zuwanderer behandelt und deren Motivation zur Auswanderung aus ihren Ursprungsländern beurteilt, insbesondere wenn Migration vornehmlich oder ausschließlich unter dem Aspekt der Sicherheit betrachtet wird. Das ist so in Ungarn der Fall und war typisch für die Haltung der PIS Regierung in Polen. Aber keineswegs ist so eine Haltung charakteristisch für die Europäische Union insgesamt.

Humanität im Vordergrund

Als zweiter Ansatz, der dem ersten diametral entgegengesetzt ist, soll der karitative oder humanitäre Ansatz erwähnt werden. Er geht davon aus, dass Menschen, die nach Europa kommen, einen triftigen Grund haben, ihre Heimat zu verlassen. Entweder kommen sie als Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, weil sie verfolgt werden, oder weil ihre Lebensbedingungen untragbar geworden sind. Andere wieder sind auf der Suche nach Arbeit und einem Einkommen, mit dem sie selbst oder vielleicht auch ihre Familie ein Auskommen haben können. Auf jeden Fall muss hinter ihrem Entschluss ein hoher Leidensdruck gestanden haben, sonst hätten sie nicht die hohen Kosten, Mühen und Risiken auf sich genommen, die mit Flucht oder der – illegalen – Migration verbunden sind.

Dieser Ansatz plädiert dafür, dass die reichen Länder einen Teil ihres Wohlstands mit den Zuwanderern teilen sollten. Allerdings bleibt offen, wer von den Menschen in den im Durchschnitt reichen Länder etwas abgeben muss. Sind es die Ärmeren in diesen Ländern, die durch Zuwanderer in ihren Berufen oder in ihrer sozialen Absicherung gefährdet sind? Oder verteilt sich der wirtschaftliche und soziale Beitrag auf alle Gruppierungen gleichermaßen? Und wenn dann von rechter politischer Seite noch argumentiert wird, dass die Zuwanderer vornehmlich den Sozialstaat ausnützen wollen, dann verstärkt das noch das Gefühl der sozial Schwächeren, dass die Zuwanderung auf ihre Kosten geht.

Der humanitäre Ansatz war in den letzten Jahren am stärksten wirksam, als durch den Krieg in Syrien eine größere Flüchtlingsbewegung in Gang gesetzt wurde und – das muss hinzugefügt werden – als die Mittel für die unmittelbar an Syrien angrenzenden Länder und der dort befindlichen Flüchtlingslager reduziert wurden. Und immer wurde diesem Ansatz entgegengehalten, dass es doch besser wäre, vor Ort und in unmittelbarer Nachbarschaft von Krisenregionen zu helfen. Aber diese Hilfe wurde nicht beziehungsweise nur in unzureichender Weise geleistet. Der humanitäre Ansatz findet auch bezüglich der ukrainischen Flüchtlinge/Vertriebenen eine starke Unterstützung. Dieser Ansatz muss jedenfalls bedenken, dass auch die Ärmeren in den Zuwanderstaaten Rücksicht auf ihre soziale Lage und Bedürfnisse erwarten.

Migrant:innen als Ressource für Wohlstand

Um den verschiedenen Dilemmata des humanitären Ansatzes zu entgehen, vertreten viele Fachleute einen ressourcenorientierten Ansatz. Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, skeptische Bevölkerungen zu überzeugen, dass Migration den Wohlstand aufrechtzuerhalten oder sogar zu erhöhen hilft. In der Tat fehlen in etlichen Berufen Arbeitskräfte, und die Leerstellen könnten durch Zuwanderer gefüllt werden. Das betrifft nicht zuletzt den Pflege- und Gesundheitssektor. Die Zuwanderung hilft also in diesen Fällen ganz konkret, das Leben von Menschen zu erhalten und lebenswert zu machen. Aber auch in anderen Bereichen, wie im Tourismus, in der Bauwirtschaft, in der Gebäudereinigung sind Arbeitskräfte gefragt. Aber auch am anderen Ende der beruflichen Skala, bei Spitzenkräften in Forschung und Technologie sind zusätzliche Spezialist:innen willkommen, die den wissenschaftlichen Fortschritt unterstützen und damit den Wohlstand erhöhen.

All das setzt allerdings voraus, dass die Zuwanderung stärker auf die Qualifikation der Arbeitskräfte und die Quantität des Bedarfs abgestimmt ist. Beziehungsweise erfordert dieser Ansatz, damit er überzeugt, dass diejenigen, die als Flüchtlinge oder als Migrationswillige kommen, auf den spezifischen Arbeitskräftebedarf hin geschult und ausgebildet werden. Hinzu muss auch eine Lohnpolitik kommen, die verhindert, dass die zusätzlichen Arbeitskräfte – vor allem im unteren Bereich der Lohn- und Gehaltsskala – das Einkommensniveau drücken. Nicht die Migrant:innen sind für ein Absenken des Lohn- und Gehaltsniveaus verantwortlich, sondern der in einigen Staaten spürbare Mangel an gewerkschaftlicher Organisation beziehungsweise öffentlicher Mindestlohnregelungen.

Jedenfalls stellt dieser Ansatz den Nutzen für die aufnehmende Gesellschaft in den Mittelpunkt. Er konterkariert damit all jene Aussagen und Kräfte, die den Vorteil der Migration nur bei den Einwanderern sehen und die Nachteile und Belastungen nur bei den "bedrohten" Einheimischen.

Lösung gesucht

Den vierten Ansatz, der hier erwähnt werden soll, wollen wir als lösungsorientierten Ansatz bezeichnen. Den Vertreter:innen geht es weder um eine moralische Beurteilung der Zuwanderung beziehungsweise der verschiedenen Gruppen von Migrationswilligen, noch um die Frage, wie viel und welche Zuwanderung gebraucht wird. Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Ausmaß der gegenwärtigen Zuwanderung den Widerstand breiter Schichten der Bevölkerung hervorruft. Und dieser wieder führt zu einem Erstarken rechtsextremer Parteien. Das bedeutet im Endeffekt eine noch radikalere Abschottung und gefährdet sogar den inneren Frieden.

Die angepeilten Lösungen sollen den gesellschaftlichen Konsens dadurch herstellen, dass die Überforderung des Staates und seiner Einrichtungen durch zu starke und unkontrollierte Zuwanderung verhindert wird. Dieser Ansatz möchte erreichen, dass viele Menschen – ohne Gewissheit, ob sie überhaupt einen Schutzstatus beziehungsweise ein Bleiberecht bekommen könnten – gar nicht erst nach Europa kommen. Und selbst wenn sie ein europäisches Land beziehungsweise eine europäische Grenze erreichen, sollten die notwendigen rechtlichen Verfahren in einem Drittland, das dazu bereit ist, durchgeführt werden. Dabei müssten alle bestehenden völkerrechtlichen Normen und Grundsätze eingehalten werden.

Gerald Knaus, der "Autor" der von Bundeskanzlerin Merkel verhandelten Vereinbarung mit der Türkei, der diesen Ansatz stark vertritt, schlägt vor, die für Flüchtlingsfragen zuständige UN-Organisation, die UNHCR, für die Durchführung der Verfahren unter Einhaltung der Menschenrechte zu gewinnen. Ein Land, das sich grundsätzlich zu einer Beteiligung an der Umsetzung einer solchen europäischen (und auch der britischen) Flüchtlingspolitik bereit erklärt hat, ist Ruanda. Dabei ist noch zu klären, ob jene Migrant:innen, deren Anspruch auf Asyl beziehungsweise Schutz anerkannt wird, dann in diesem Land bleiben müssten oder auch das Recht bekommen, nach Europa einzuwandern. Dann bleibt natürlich noch die Frage, in welches europäische Land.

Internationale Zusammenarbeit

Jeglicher lösungsorientierte Ansatz muss davon ausgehen, dass internationale Kooperationen und Verständigung grundlegende Voraussetzungen für die Umsetzung einer kontrollierten Migrationspolitik sind. Die Zielländer allein können niemals eine humane Migrationspolitik alleine um- und durchsetzen. Die Herkunfts- und die Transitländer müssen genauso Teil der Lösung sein, was sich aber als besonders schwierig erweist. Manche Herkunftsländer sind aus unterschiedlichen Gründen oft nicht bereit, bei der Regulierung der Auswanderung mitzuhelfen. Manche erhoffen sich hohe Rücküberweisungen von Auswanderern beziehungsweise versuchen, so der hohen Arbeitslosigkeit einer wachsenden Zahl junger Leute gegenzusteuern. Manche Transitländer beziehungsweise die dort agierenden Mafiagruppen verdienen an der Durchreise von Flüchtlingen und üben Druck auf "ihre" Regierungen aus, keine Vereinbarungen mit der Europäischen Union oder einzelnen Ländern zu schließen.

Dennoch müssen immer wieder Versuche unternommen werden, um alle von den Migrationsbewegungen betroffenen Länder zu einer gemeinsamen humanitären und ressourcenorientierten Lösung zu bewegen. Wenn wir die populistischen und extremen Ansätze einer Anti-Migrationspolitik ausschließen wollen, dann muss es zu einer Kombination des humanitären, des ressourcenorientierten und des lösungsorientierten Ansatzes kommen. (Hannes Swoboda, Ulrike Schöner, 13.5.2024)