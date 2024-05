Die Firma RX Global steckt in Wien "in den Vorbereitungen eines Verkaufsprozesses". Auch aus der Messe Salzburg zieht sich RX zurück, ein Verkauf soll bis 25. Mai fixiert werden

Die Messe Wien in der Nähe des Praters steht zu knapp 95 Prozent im Eigentum der städtischen Wien Holding. Exklusivbetreiber des Messestandorts ist die Firma RX, die aber einen Rückzug aus Wien und Salzburg plant. In Salzburg wollen den dortigen Messestandort Stadt, Land und Wirtschaftskammer übernehmen. imago images/Wolfgang Simlinger

Die Messelandschaft in Österreich steht vor einem Umbruch. Im Herbst des Vorjahres hat der internationale Messebetreiber RX Global (zuvor Reed Messe) bekanntgegeben, den Verkauf seines Österreich-Geschäfts zu prüfen. Dabei geht es um die Messen in Wien und Salzburg. Das Unternehmen argumentierte das Vorgehen vor allem damit, dass sich der Messemarkt nach der Corona-Pandemie langsamer erhole als erwartet.

In der Bundeshauptstadt, wo RX mit seiner Tochterfirma exklusiver Betreiber der Messe Wien ist, steckt das Unternehmen mittlerweile "in den Vorbereitungen eines Verkaufsprozesses", wie eine Sprecherin auf STANDARD-Anfrage sagt. Details, bis wann mit einem Verkauf des Wien-Geschäfts gerechnet wird, wollte sie vorerst keine nennen.

In der Messe Wien finden neben Fach- und Publikumsmessen wie der Ferien-Messe, Wohnen & Interieur, der Comic Con oder der Modellbau-Messe auch Kongresse, Konferenzen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen statt. Laut dem Betreiber ist die Messe für verschiedene Events von 100 bis zu 29.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern buchbar. Als Gesamtfläche stehen rund 70.000 Quadratmeter zur Verfügung.

Das Gebäude selbst wird von der Wiener Messe Besitz GmbH (MBC) verwaltet, sie befindet sich zu 94,9 Prozent im Eigentum der Wien Holding – und damit der Stadt. Fünf Prozent hält die Wiener Wirtschaftskammer, die restlichen Anteile sind im Streubesitz. Auch bei der Wien Holding geht man davon aus, dass sich RX aus Wien zurückziehen wird. "Wann das konkret der Fall sein wird, ist aber noch offen", lässt eine Sprecherin auf Anfrage wissen.

Verkauf in Salzburg um 12,5 Millionen Euro

In Salzburg ist der Verkaufsprozess hingegen schon fast abgeschlossen. Hier übernehmen das Land Salzburg, die Stadt Salzburg sowie die Wirtschaftskammer die Tochterfirma von RX, die im Salzburger Messezentrum die größten Messen veranstaltet. Der Kaufpreis: 12,5 Millionen Euro. "Der Vertrag ist so gut wie fertig", sagte ein Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) dem STANDARD. Angepeilt wurde ein Vertragsabschluss noch im ersten Quartal, wegen "juristischer Feinheiten" habe sich dieser aber noch verzögert. Man sei aber guter Dinge, dass der Verkauf bis 25. Mai über die Bühne gehen könne.

Das Land und die Stadt steuern jeweils 39,3 Prozent der Kosten bei, die Wirtschaftskammer 21,4 Prozent. Die Aufteilung spiegelt jenes Verhältnis wider, in dem Stadt, Land und Kammer am Salzburger Messezentrum selbst beteiligt sind. Laut dem Sprecher von Haslauer wird RX aber noch bis Ende 2025 die Messen veranstalten, so lange laufe der bisherige Vertrag.

Danach gehen Stadt und Land Salzburg unter die Messeveranstalter. Sie werden künftig die bisherigen RX-Messen wie Alles für den Gast, Hohe Jagd, AutoZum oder Bauen und Wohnen unter dem Dach der großteils öffentlichen Messezentrum-Gesellschaft ausrichten. Im gekauften Paket um 12,5 Millionen Euro gab es nach Angaben des Haslauer-Büros die Markenrechte an den Messen sowie die Kundendaten oder Know-how von übernommenen Mitarbeitern. Bei RX Salzburg sind rund 30 Personen beschäftigt.

Seitens der Politik wird argumentiert, dass mit dem Kauf der Wirtschaftszweig abgesichert werde: So gebe es in Salzburg mehr Nächtigungen durch die Messe als durch die Festspiele. Außerdem habe man mit den Messen bisher nur Miete lukrieren können und musste Gelder zuschießen.

Kritik an der Übernahme kam von Dorothea Fiedler, sie ist Fraktionschefin der parteifreien Wirtschaftsliste in der Wirtschaftskammer. "Wir kaufen uns ein Verlustgeschäft mit Steuergeld, ohne zu wissen, was wir genau kaufen", sagte sie den Salzburger Nachrichten. Gemeinderätin Ingeborg Haller, Klubchefin der grünen Bürgerliste in der Stadt Salzburg, monierte in einer Aussendung, dass der Kaufbeschluss noch im alten Stadtsenat durchgeboxt worden sei. Es brauche nachvollziehbare Wirtschaftlichkeitsberechnungen und ein Konzept, wohin sich das Messezentrum entwickeln soll.

Wien Holding prüft "alle Varianten"

In Wien hält sich die Stadt vorerst bedeckt, was ein mögliches Kaufangebot für die private Betreibergesellschaft der Messe betrifft. Das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) verweist auf die Wien Holding. Auf die Frage, ob es beim städtischen Unternehmen Bestrebungen gibt, künftig selbst Messen zu veranstalten, heißt es zum STANDARD kurz und knapp: "Derzeit werden alle Varianten evaluiert." Das Bestreben sei, den Messe- und Kongressstandort Wien zu stärken. "Wenn es diesbezüglich ein Ergebnis gibt, werden wir das natürlich umgehend kommunizieren."

Bei RX Wien sind nach Eigenangaben knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. RX sprach bei der Bilanz 2023 von einem "erfolgreichen Jahr". Für heuer sind 51 Veranstaltungen geplant: "2024 verspricht das umsatzstärkste Jahr zu werden, das es in der Geschichte der Veranstaltungslocation je gab", hieß es in einer Pressemitteilung Ende Dezember 2023.

Warum will RX dennoch das Wien-Geschäft verkaufen? Darauf gab es vonseiten der Firma keine Antwort. (David Krutzler, 14.5.2024)