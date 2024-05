18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Über Gartenzäune und Kabelverteilerschränke, Stufen und Kritik an einer Plattform für Firmen. Bis 18.57, ORF 2

20.15 BESSON

Lucy (F/USA 2014, Luc Besson) Scarlett Johansson muss als Lucy nicht weniger als einmal die Evolution im Schnelldurchlauf absolvieren – von der ersten Menschenfrau bis zum schließlich körperlosen Superhirn. Bis 21.40, ORF 1

21.45 SATIRE

Der Gott des Gemetzels (Carnage, F/D/PL/E 2011, Roman Polanski) Roman Polanskis Verfilmung von Yasmina Rezas Theaterstück hält zwei New Yorker Ehepaaren den Spiegel vor. Jodie Foster, Kate Winslet, John C. Reilly und Christoph Waltz spielen groß auf. Bis 22.55, One

22.20 ALT GEGEN JUNG

Das Pubertier – Der Film (D 2017, Leander Haußmann) Jan Josef Liefers übernimmt von Heike Makatsch den Haushalt und auch die Betreuung der 14-jährigen Tochter Clara (Harriet Herbig-Matten), bei der die Pubertät voll zugeschlagen hat. Bis 0.05, ATV

23.40 NATIONALSOZIALISMUS

Der Untergang (D 2004, Oliver Hirschbiegel) Die letzten Tage Hitlers mit einer keuchend-krächzenden Performance von Bruno Ganz. Vielgelobt, aber auch kritisiert – von Theatermacher Peter Zadek etwa: Hirschbiegel habe mit seinem "opportunistischen, widerlichen Streifen die Verlogenheit – nein, die Coolheit – seines Publikums genau getroffen". Bis 2.10, ORF 3

Streamingtipps

SATIRE

Fiasco Die Serie aus Frankreich spielt am Set eines Spielfilms, dort geht so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann. Mitschnitte dieser Missgeschicke kommen dann auch noch an die Öffentlichkeit. Es wird ungut und ziemlich chaotisch. Sieben Folgen. Netflix

ERMITTLUNGEN

Shardlake Der Detektiv Matthew Shardlake sucht im Auftrag Thomas Cromwells den Täter von mehreren Morden in einem Kloster. Die Rolle des Beraters von Heinrich VIII. spielt Sean Bean, Arthur Hughes den Ermittler. Disney+

Arthur Hughes ermittelt in der Miniserie "Shardlake" nach Morden im Kloster im England des 16. Jahrhunderts – zu sehen auf Disney+. AP/Martin Mlaka

FAMILIE

Stöpsel Elenore, eine junge Schauspielerin mit allerlei Ängsten, ein Vater, der jede Behandlung gegen den Krebs ablehnt, und eine Welt, die aus den Fugen gerät. Charmante Chronik einer schrägen Familie, in der viel gestritten, aber mindestens ebenso viel gelacht wird. Acht Folgen von und mit Eléonore Costes. Arte-Mediathek

RIVALEN

Unfrosted: The Pop-Tart Story Komiker Jerry Seinfeld nimmt sich einer uramerikanischen Geschichte aus den 1960ern an: des Wettstreits zwischen den beiden Cereals-Anbietern Kellogg’s und Post. Netflix

IMMOBILIEN-TYCOON

Ein ganzer Kerl Jeff Daniels spielt den Immobilienunternehmer Charlie Croker, der nach einer Firmenpleite sein Imperium verteidigen muss. Nach dem plötzlichen Bankrott will er zurück an die Spitze. Neben Daniels spielen Lucy Liu und Diane Lane. Netflix

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Das Geschäft mit KI-Stimmanalyse Neben körperlichen Veränderungen im Sprachmuster geht es auch um die Analyse von Emotionen, beispielsweise im Bereich der psychischen Gesundheit. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt: "Courage!" – Das Musikvereins-Festival Intendant Stephan Pauly, Sängerin und Schriftstellerin Erika Pluhar und der Pianist Francesco Piemontesi sind zu Gast bie Helmut Jasper Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist Grünen-EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Bis 12.56

14.00 HÖRSPIEL

Uhersky Brod – Ein ferner Name Die Geschichte einer europäischen Familie im 20. Jahrhundert. Von Florian Grünmandl. Bis 15.00, Ö1

20.00 KABARETT

Salzburger Stier Live aus dem Schweizer Stadttheater Olten. Bis 23.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 4.5.2024)