10.35 DOKUMENTATIONEN

Italien, meine Liebe Zwei von Reisenden bisweilen etwas vernachlässigten, aber umso lohnenderen Regionen unseres südlichen Nachbarlandes widmet sich Arte am Vormittag: zuerst dem Piemont mit der Stadt Turin, dann ab 11.30 dem "Bauch Italiens", der Emilia-Romagna. Bis 12.20, Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Andreas Schieder, EU-Spitzenkandidat der SPÖ. Die Fragen stellen Rainer Nowak (Kronen Zeitung) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Lohengrin Richard Wagners große romantische Oper live aus der Wiener Staatsoper unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann mit David Butt Philip in der Titelpartie und Malin Byström als Elsa. Bis 0.20, ORF 3

20.15 WESTERN

Bravados (USA 1958, Henry King) Der Farmer Jim Douglas (Gregory Peck) sucht Rache an vier Verbrechern, von denen er glaubt, dass sie seine Frau vergewaltigt und getötet haben. Von Henry King bravourös als Tragödie in spektakulärer Landschaft inszenierter Western über einen Mann, der an seiner fragwürdigen Vergeltungssucht zerbricht. Eine Doku über den Hauptdarsteller, Gregory Peck – Filmstar und Gentleman, gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 21.50, Arte

Auf Arte im Western "Bravados" (20.15 Uhr) und in der Doku "Filmstar und Gentleman" (21.50 Uhr) zu sehen: Gregory Peck. © 1958 Twentieth Century Fox Fil

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Skyfall (USA/GB 2012, Sam Mendes) Mit Cyberterrorismus bekommt es Daniel Craig bei seinem dritten Einsatz als James Bond zu tun. Regisseur Sam Mendes (American Beauty) setzte bei seiner geschichtsbewussten Frischzellenkur der Bond-Reihe auf physische Qualitäten und bringt den Geheimagenten an die Grenzen seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Bis 23.20, Sat1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Verwirrt, frustriert, resigniert – Warum noch wählen? Mit Nico Marchetti (Schüler- und Studentensprecher, ÖVP), Yannick Shetty (Jugendsprecher Neos), Meret Baumann (Korrespondentin Neue Zürcher Zeitung), Anna Jandrisevits (Journalistin Die Chefredaktion) und Peter Filzmaier (Politikwissenschafter). Bis 23.05, ORF 2

22.45 DOKUMENTARFILM

Beethovens Neun – Ode an die Menschlichkeit Sind wir 200 Jahre nach der Uraufführung der 9. Symphonie den Hoffnungen Beethovens näher gekommen? Bis 0.10, Arte

23.00 TARANTINO

Once Upon a Time in Hollywood (USA 2019, Quentin Tarantino) Leonardo DiCaprio und Brad Pitt als zwei Hollywood-Handwerker in Quentin Tarantinos fulminanter Parallelerzählung zum Horror der Manson-Bande und dem Ende der Sixties. Bis 2.25, ProSieben

0.05 COMICVERFILMUNG

Ant-Man and the Wasp (USA 2018, Peyton Ree) Die gelungene, spaßige Fortsetzung des ersten Ant-Man-Filmes, wieder mit Paul Rudd als Superheld, der seine Stärke daraus bezieht, dass er sich schlagartig klein machen kann. Bis 2.05, Puls 4

Radiotipps

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir Mit Fitness-Influencer Sascha Huber. Bis 11.00, Ö3

9.05 GEDANKEN

Helga Kromp-Kolb: Wir sind Teil der Lösung Gedanken der führenden Klimaforscherin Österreichs. Bis 10.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: Lisl Wagner-Bacher "Die Küche loszulassen war ein Lernprozess": die Gastronomie-Pionierin Lisl Wagner-Bacher. Bis 14.55, Ö1

17.10 MUSIK

Spielräume Spezial: Shirley Horn Zum 90er der Jazzsängerin und Pianistin. Bis 17.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 5.5.2024)