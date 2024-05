Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Abgerutscht auf Platz 32: Österreichs Pressefreiheit auf dem Tiefpunkt - Im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen ist Österreich auf Platz 32 gefallen. Die Gründe sind Angriffe auf Journalisten und die ausstehende ORF-Gremienreform

Österreich rutscht im Ranking der Pressefreiheit weiter ab. IMAGO/Zoonar.com/Erwin Wodicka

Wie bewertet Reporter ohne Grenzen die Lage der Pressefreiheit? - Umfangreicher Onlinefragebogen wird von Wissenschafterinnen und Branchenkennern in den Ländern beantwortet

Dem Mob zum Fraß vorgeworfen: Die Medien und der "Anzeigenhauptmeister" - Von Spiegel TV etwa als "Meister Petze" bezeichnet, gerät der 18-Jährige immer mehr ins Visier eines Mobs. Medienethiker fordern zur Zurückhaltung auf

"Krimineller Drogendealer" bei "Im Zentrum": Hessenthaler klagt Westenthaler - Privatanklage wegen übler Nachrede und Kreditschädigung. Der FPÖ-Stiftungsrat hatte die Einladung Hessenthalers in die ORF-Diskussionssendung kritisiert

FPÖ wirbt mit Armin Wolfs Bild und "Zwangsbeitrag" um Stimmen bei EU-Wahl - Landesparteichef Dominik Nepp postet ein Sujet mit dem "ZiB 2"-Anchor für die EU-Wahl, und: "Zwangsgebühren kann man abwählen"

"WHO-Weltherrschaft weit weg von Realität": Klimek in "ZiB 3" über Pandemievertrag - "Hier geht es nicht um international verordnete Zwangsmaßnahmen", es brauche Aufklärung, sagt der Komplexitätsforscher

The Who, Urlaub 2.0. und "I Am Legend": TV-Tipps für Freitag - Außerdem eine Reportage über Polens Staatsfernsehen, der Roman "Ein Herz und eine Krone" und die Komödie "Jungfrau (40), männlich, sucht ...

Wir wünschen noch einen schönen Abend!