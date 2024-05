Marcel Sabitzer wäre sicherlich auch ohne die Erweiterung zur EM mitgefahren. AFP/JOE KLAMAR

Nyon – Die UEFA erlaubt bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eine Kadergröße von bis zu 26 Spielern. Diese Entscheidung gab der europäische Fußball-Verband nach einer Sitzung seines Exekutivkomitees am Freitag bekannt. Viele Trainer der EM-Teilnehmer hatten die Aufstockung befürwortet. Auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick konnte sich eine flexible Regelung vorstellen, wonach jeder Coach zwischen 23 und 26 Spieler nennen darf. Diese Regelung tritt nun ein.

Die Diskussion hatte der niederländische Bondscoach Ronald Koeman nach dem 1:2 im Test gegen Deutschland Ende März aufgebracht und sich für eine Kadergröße von 26 statt der bisher in den Turnierregeln festgeschriebenen 23 Akteure ausgesprochen. Bei der EM 2021 waren die Kader wegen der Corona-Pandemie auf 26 Spieler ausgeweitet worden, bei der WM 2022 in Katar waren die hohen Belastungen mitten in der Saison das Argument für mehr Turnierspieler gewesen.

Die EM-Kader müssen bis spätestens 7. Juni genannt werden. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt. (APA, 3.5.2024)