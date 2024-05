Die Euro dürfte für Kevin Danso nicht in Gefahr sein. AFP/SAMEER AL-DOUMY

Lens - Kevin Danso hat am Freitag beim Heim-2:0 von Lens in der französischen Fußball-Meisterschaft gegen Lorient nach den Angaben seines Trainers Franck Haise eine Adduktorenzerrung erlitten. Der ÖFB-Teamspieler wurde deshalb zur Pause ausgewechselt, seine EM-Teilnahme sollte jedoch nicht in Gefahr sein. Allerdings dürfte der Innenverteidiger wohl die letzten beiden Liga-Partien von Lens verpassen, wie Haise erklärte. Österreichs erstes EM-Match steigt am 17. Juni gegen Frankreich. (APA, 4.5.2024)