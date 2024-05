Matthias Ecke wurde SP-Angaben zufolge am Freitagabend beim Plakatieren angegriffen. Zuvor wurden ähnliche Übergriffe in Brandenburg und Sachsen gemeldet

Der deutsche SPD-Politiker Matthias Ecke wurde bei einem Angriff schwer verletzt. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Berlin – Der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, ist nach Angaben der Partei beim Plakatieren in Dresden angegriffen und schwer verletzt worden. Er müsse operiert werden, teilte die SPD Sachsen am Samstag mit. Der Vorfall habe sich am Freitagabend auf offener Straße im Stadtteil Striesen ereignet. Ein Sprecher der Polizei Sachsen bestätigte, dass es einen Vorfall beim Plakatieren gegeben habe und Ecke betroffen sei. Weitere Informationen sollten im Laufe des Tages folgen. Nach Angaben der SPD Sachsen gab es daneben auch bei anderen Plakatier-Teams Einschüchterungsversuche, Plakatzerstörungen und Beleidigungen.

"Unübersehbares Alarmzeichen"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Überfall scharf verurteilt. "Wenn sich ein politisch motivierter Anschlag auf den Europaabgeordneten Matthias Ecke wenige Wochen vor der Europawahl bestätigt, dann ist diese schwere Gewalttat auch ein schwerer Angriff auf die Demokratie", teilte Faeser am Samstag mit. "Wir erleben hier eine neue Dimension von antidemokratischer Gewalt."

Der Überfall auf den Europaabgeordneten Ecke sei "ein unübersehbares Alarmzeichen an alle Menschen in diesem Land. Unsere demokratischen Werte werden attackiert", erklärten die Vorsitzenden der SPD Sachsen, Henning Homann und Kathrin Michel. "Die Reihe von Angriffen durch Schlägertrupps auf Plakatierteams demokratischer Parteien sind ein Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie."

Es handelt sich nicht um den ersten Vorfall, bei dem Parteiangehörige attackiert wurden. Wie der "Spiegel" berichtet, seien insbesondere linksgerichtete Parteien davon betroffen. In den Bundesländern Sachsen und Brandenburg seien Personen attackiert worden, die für die Grünen und die Linken Wahlplakate aufgehängt hatten. Das Medium berichtet zudem von rechten Parolen, die mitunter geäußert wurden. (Reuters, red, 4.5.2024)