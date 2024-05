Ipswich steht als Aufsteiger in die Premier League fest

Kai Havertz und Bukayo Saka freuen sich über drei Punkte gegen Bournemouth. IMAGO/Mark Leech

Der FC Arsenal darf nach einem Pflichtsieg weiter von seinem ersten Premier-League-Titel seit 20 Jahren träumen. Die Gunners gewannen am Samstag 3:0 (1:0) gegen den AFC Bournemouth. Nach dem vierten Sieg in Folge liegt Arsenal vier Punkte vor Titelverteidiger Manchester City, der aber noch zwei Spiele in der Hinterhand hat. City hat ab 18.30 Uhr die Wolverhampton Wanderers zu Gast.

Ein Foul an Kai Havertz führte zum 1:0 per Elfmeter durch Bukayo Saka (45.). Nach der Pause überzeugte Havertz, legte Saka eine Großchance auf (49.) und hatte selbst die Gelegenheit zum 2:0 (52.). Das erledigte dann Leandro Trossard (70.). Declan Rice (90.+7) erzielte dann das dritte Tor für die Gunners.

Durch Arsenals Sieg sind auch die ohnehin nur noch geringen Chancen des FC Liverpool, Trainer Jürgen Klopp zum Abschied einen Meistertitel zu bescheren. Sollten die Reds am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur nicht gewinnen, ist die Meisterschaft auch theoretisch nicht mehr möglich.

Unterdessen steht Ipswich als zweiter Aufsteiger in die höchste Liga neben Leicester fest. Der ehemalige UEFA-Cup-Sieger kehrt dank eines 2:0 gegen Huddersfield nach 22 Jahren Pause wieder in die höchste englische Liga zurück und schaffte damit erstmals seit Southampton 2012 den Durchmarsch aus der dritten Liga. (sid, red, 4.5.2024)