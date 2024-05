Kyren Wilson Steht im WM-Finale. IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Kyren Wilson hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Finale der Snooker-WM erreicht. Der 32-Jährige setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen David Gilbert mit 17:11 durch. Gilbert hielt in den ersten beiden Sessions gut mit, konnte das Level von Wilson am Freitagabend und Samstagnachmittag aber nicht mehr mitgehen.

"Ich wusste zeitweise gar nicht, bis wieviel das Match geht. Ich habe einfach weitergespielt", sagte Wilson nach der Partie bei der BBC. Der Brite arbeitet seit einiger Zeit mit einem Sportpsychologen und macht vor allem eine Umstellung seiner Ernährung verantwortlich für seine starken Leistungen bei der WM.

Für Wilson ist es nach 2020 das zweite WM-Finale. Damals wurde die WM coronabedingt erst im Sommer ausgetragen, Ronnie O'Sullivan holte sich den Titel.

Wilsons Finalgegner wird im Duell zwischen Jak Jones und Stuart Bingham am Samstagabend (ab 20 Uhr/Eurosport) ermittelt. Jones führt vor der letzten Session mit 13:10.

Als Nummer zwölf der Welt ist Wilson der einzige verbliebene gesetzte Spieler im Turnier und auch durch seine bisherigen Leistungen im Crucible Theatre von Sheffield der Favorit auf den Titel. Nach einem 10:1-Sieg über Dominic Dale in Runde eins folgten ein 13:6-Erfolg über Joe O'Connor und ein überzeugendes 13:8 gegen den vierfachen Weltmeister John Higgins. (luza, 4.5.2024)