Leclerc und Perez landen auf den Plätzen zwei und drei. In der ersten Kurve schied Lando Norris nach einer Ka­ram­bo­la­ge aus

Nicht zu schnappen, Max Verstappen. AFP/GIORGIO VIERA

Miami (Florida) - Max Verstappen hat fast programmgemäß die Sprint-Prüfung beim Großen Preis von Miami gewonnen. Der Weltmeister aus den Niederlanden siegte rund um das Stadion der Miami Dolphins vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und seinem Red-Bull-Stallgefährten Sergio Perez. Später am Samstag (22.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) steigt noch das Qualifying vor dem Rennen am Sonntag.

"Es war nicht ganz perfekt, wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, und zumindest mit dem neuen Format können wir das Auto für das Qualifying noch ein wenig feinabstimmen. Aber ein Sieg ist gut", sagte Verstappen. Leclerc hoffte darauf, in der Qualifikation um die Poleposition kämpfen zu können. "Ich wollte nicht zu viel riskieren, denn wenn man im Sprint stürzt, kann man nicht am Qualifying teilnehmen", erklärte der Monegasse.

Gleich nach dem Start wurden nach einem Unfall von mehreren Autos im Mittelfeld die Gelben Flaggen geschwenkt, wenig später rückte das Safety Car zum Einsatz aus. Die beiden Leidtragenden waren Lando Norris und Lance Stroll, die nicht weiterfahren konnten. In der dritten Runde wurde das Rennen wieder aufgenommen. Verstappen und Leclerc waren danach auf und davon. Perez überholte RB-Pilot Daniel Ricciardo, der ihn beim Start passiert hatte, und setzte sich damit wieder auf die dritte Position.

Verstappen beklagte sich zwar über fehlenden Grip seiner hinteren Reifen. Dennoch blieb der Vorsprung des Niederländers an der Spitze gegenüber Leclerc konstant bei etwas über zwei Sekunden, am Ende kam noch etwas dazu. So lag Leclerc schließlich 3,371 Sekunden hinter Verstappen, der seine WM-Führung auf Perez um zwei Punkte ausbaute.

Hinter dem Vierten Ricciardo landeten Carlos Sainz im zweiten Ferrari, Oscar Piastri im McLaren sowie Haas-Fahrer Nico Hülkenberg und Yuki Tsunoda im zweiten Racing Bull. Im Sprint bekommen nur die ersten acht Fahrer der Wertung Punkte. (APA, red, 4.5.2024)

Ergebnisse des Sprints für den Formel-1-Grand-Prix von Miami am Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 31:31,383 Min.

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +3,371 Sek.

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +5,095

4. Daniel Ricciardo (AUS) Racing Bulls +14,971

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +15,222

6. Oscar Piastri (AUS) McLaren +15,750

7. Nico Hülkenberg (GER) Haas +22,054

8. Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls +29,816

9. Pierre Gasly (FRA) Alpine +31,880

10. Logan Sargeant (USA) Williams +34,355

11. Zhou Guanyu (CHN) Sauber +35,078

12. George Russell (GBR) Mercedes +35,755

13. Alexander Albon (THA) Williams +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN) Sauber +36,892

15. Esteban Ocon (FRA) Alpine +37,740

16. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +49,347

17. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +59,409

18. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1:06,303 Min.

Ausgeschieden: Lando Norris (GBR) McLaren, Lance Stroll (CAN) Aston Martin

WM-Stand (nach fünf Rennen und zwei Sprintrennen):

1. Verstappen 118 Punkte

2. Perez 91

3. Leclerc 83

4. Sainz 73

5. Norris 58

6. Piastri 41

7. Russell 33

8. Alonso 31

9. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GBR) Ferrari 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

WM-Stand Konstrukteure:

1. Red Bull Racing 209 Punkte

2. Ferrari 162

3. McLaren 99

4. Mercedes 52

5. Aston Martin 40

6. Racing Bulls 13

7. Haas 7