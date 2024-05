Zuletzt war Georg Koch als Teammanager bei Viktoria Köln tätig. IMAGO/Eibner

Der ehemalige Torhüter Georg Koch ist unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. "Die Krankheit ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden", sagte der 52-Jährige der Bild am Sonntag.

Koch erhielt die Diagnose im April 2023. Damals habe der Arzt ihm noch sechs Monate gegeben. "Hey Doc, ich bin immer noch da", sagte der Ex-Keeper nun.

Koch spielte in seiner Karriere für zahlreiche Vereine, darunter auch Rapid Wien in der Saison 2008/09. Am 24. August 2008 explodierte im damaligen Hanappi-Stadion in Kochs unmittelbarer Nähe ein Knallkörper. Der Böller war aus dem Austria-Sektor aufs Spielfeld geflogen. Koch litt in der Folge an Tinnitus un Gleichgewichtsstörungen.

Erfolge feierte er vor allem bei Fortuna Düsseldorf. Insgesamt kam er in Deutschland auf 213 Erst- und 165 Zweitligaspiele. "Ich würde mir wünschen, dass ich bei jedem Verein, für den ich gespielt habe, nochmal ein Spiel sehe", sagte Koch. (sid, red, 4.5.2024)