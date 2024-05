Iga Swiatek küsst ihre Trophäe. AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Madrid - Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek hat zum ersten Mal das WTA-Turnier in Madrid gewonnen. Die Polin setzte sich in einem dramatischen Finale gegen die an Position zwei gesetzte Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus 7:5, 4:6, 7:6 (9:7) durch. Für Swiatek (22) war es nach Doha und Indian Wells der dritte Titel in diesem Jahr. Im dritten Satz wehrte sie drei Matchbälle ab.

Beim Auftakt in die Sandsaison war die dreimalige French-Open-Siegerin in Stuttgart etwas überraschend im Halbfinale ausgeschieden. In Madrid zeigte sie sich wieder souverän und verlor bis zum Finale nur gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia einen Satz. Im Endspiel revanchierte sich Swiatek für die Niederlage im vergangenen Jahr, musste dafür aber mehr als drei Stunden Schwerstarbeit verrichten.

Beim Grand-Slam-Highlight in Paris (ab 26. Mai) ist Swiatek die Spielerin, die es zu schlagen gilt. In Roland Garros hat sie bereits 2020, 2022 und 2023 triumphiert. Gegen Sabalenka (25) feierte sie ihren siebten Sieg im zehnten Duell. Für den Turniersieg kassierte sie eine knappe Million Euro Preisgeld. Im Ranking baute sie ihren komfortablen Vorsprung auf Sabalenka und die weiteren Verfolgerinnen aus.

Im Finale der Männer stehen sich am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) der Russe Andrej Rublew und der Kanadier Felix Auger-Aliassime gegenüber. Australian-Open-Sieger Jannik Sinner hat indessen seine Teilnahme am ATP-Masters in Rom abgesagt. Der 22 Jahre alte Italiener ist nach dem Weltranglistendritten Carlos Alcaraz der nächste Topstar, der bei dem Sandplatzevent fehlt. "Nachdem ich noch einmal mit den Ärzten und Spezialisten über meine Hüftprobleme gesprochen habe, muss ich bekannt geben, dass ich leider nicht in Rom spielen kann", schrieb Sinner bei X. (sid, red, 4.5.2024)