Der Apple-Zulieferer Foxconn hat im April so hohe Erlöse erzielt wie noch nie zuvor in diesem Monat. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19 Prozent auf umgerechnet rund 14,7 Mrd. Euro, wie der Konzern mit Sitz in Taiwan am Sonntag mitteilte. Starkes Wachstum meldete der weltgrößte Auftragshersteller von Elektronikprodukten sowohl in seiner Smartphone-Sparte als auch im Geschäft mit Servern, die auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ausgerichtet sind.

Bei Foxconn brummt das Geschäft. AP/Kin Cheung

Ausblick

Foxconn bekräftigte die Aussicht auf eine Umsatzsteigerung im zweiten Quartal. Im ersten Jahresviertel musste sich Unternehmen mit überraschend geringen Erlösen begnügen. Foxconn-Aktien haben dieses Jahr bereits fast 50 Prozent zugelegt, während der Aktienmarkt in Taiwan um 13 Prozent stieg.

Neben Apple-Produkten fertigt Foxconn auch die Geräte vieler anderer Hersteller. So werden Spielekonsolen von Sony, Microsoft und Nintendo ebenso bei Foxconn zusammengebaut wie Smartphones von Google oder Xiaomi. (APA/red, 5.5.2024)