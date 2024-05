Eine Frau ruft mitten in der Nacht bei der Londoner Polizei an. Anonym, eh klar: Sie warnt vor ihrem Mann, der sie umbringen wolle und damit angebe, schon früher jemanden getötet zu haben – doch im Gefängnis sitze ein Unschuldiger. Wer? Will sie nicht sagen, kann sie nicht sagen.

"Criminal Record" mit Peter Capaldi. Apple TV+

Mehr Informationen braucht Multitaskerin June Lenker (Cush Jumbo) auch gar nicht: In kurzer Zeit verknüpft sie die spärlichen Informationen und gräbt einen alten Fall aus, der aber absolut wasserdicht ist: Der Verdächtige hat damals nämlich gestanden und sitzt jetzt für 24 Jahre ein. Ende der Geschichte?

"Grumpy old white men"

Im Gegenteil: Lenker zweifelt das Geständnis an und steigt dem alternden Hauptkommissar Daniel Hegarty (Peter Capaldi) und seinen beiden Partnern gehörig auf die Zehen – denn immerhin rennt ein Mörder frei herum und könnte wieder zuschlagen. Doch die "grumpy old white men" wissen sich zu wehren: Lenker riskiert in einem von Rassismus und Chauvinismus geprägten Intrigantenstadl ihre Karriere. Aber aufgeben tut man bekanntlich nur einen Brief ...

Criminal Record — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

Criminal Record ist eine grundsolide, vielschichtige und voltenreich inszenierte Polizeithrillerserie, die vor allem durch hervorragendes Schauspiel beeindruckt. Jumbo (The Good Wife) und Capaldi (Local Hero, Dr. Who) sind kongeniale Gegner – oder doch Partner? Die professionelle Regiearbeit teilten sich Shaun James Grant (der Capaldi schon bei The Devil’s Hour überzeugend inszenierte) und Jim Loach (Sohn von Palme-d’Or-Preisträger Ken Loach). Nach Anfangsjahren mit nur wenigen Highlights hat Apple TV+ nun endlich eine rundum gelungene Eigenproduktion auf seine Server gestellt. Bitte so weitermachen! (Gianluca Wallisch, 6.5.2024)