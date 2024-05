19.40 REPORTAGE

Re: Bretonische Insel sucht Einwohner Die zur Bretagne gehörige Insel Molène ist ge­rade einmal einen Quadratkilometer groß. Ganzjährig leben hier 160 Menschen, im Sommer verfünffacht sich diese Zahl. War­um ist in den letzten Jahren das Interesse an diesem Winzling gewachsen? Bis 20.15, Arte

20.15 ABBA

Mamma Mia! (USA 2008, Phyllida Lloyd) Abba-Songs! Amanda Seyfried und Meryl Streep! Griechenland! Wieder einmal ist die Filmversion von Mamma Mia! und damit ein großartiges Feelgood-Movie zu sehen. Dass die Ingredienzien allein nicht reichen, zeigt die völlig versemmelte Fortsetzung Mamma Mia! Here We Go Again (22.05). Zur Wiedergutmachung steht dann noch die Dokumentation Abba Forever (0.10) auf dem Programm. Bis 1.00, ORF 1

20.15 HITCHCOCK

Ich beichte (I Confess, USA 1953, Alfred Hitchcock) Einem katholischen Priester (Montgomery Clift) wird ein Mord angelastet, dem ihm zuvor der wahre Täter gebeichtet hat. Die Vergangenheit des Geistlichen sorgt für zusätzliche Verstrickungen in Alfred Hitchcocks vielschichtigem Thriller um Schuld und Sühne. Am Drehbuch nach einem Stück von Paul Anthelme arbeitete George Tabori mit. Bis 21.45, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Getränke-Check Um die Versprechen und Tücken von Erfrischungsgetränken und Energydrinks geht es heute Abend auf ORF 3 – mit drei Dokus und einer Diskussionssendung, Zucker ohne Ende (22.30), zum Abschluss. Bis 23.20, ORF 3

21.20 MAGAZIN

Thema Notruf: Wenn Maschinen entscheiden – Rettungswagen verweigert. / Teure Behandlung erkämpft – der Fall Georg Polic. / Im Himmel mit der erfolgreichsten Heißluftballon-Pilotin Österreichs. Bis 22.00, ORF 2

21.45 SATIRE

France (F/I/D/B 2021, Bruno Dumont) France de Meurs ist Kriegsreporterin und populäre Moderatorin eines französischen Fernsehsenders, die nicht davor zurückschreckt, für die Quote ordentlich Öl ins Feuer zu gießen. Großartige Mediensatire mit einer hinreißend komischen Léa Seydoux in der Titelrolle. Bis 23.55, Arte

Ist auch an der Kriegsfront gnadenlos auf Quotenjagd: Léa Seydoux in "France", Arte, 21.45 Uhr. © 3B Productions/R. Arpajou

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Lebenswelten "Wia redstn ­eigentli wirkli?", fragte sich ein Wissenschaftsteam der Salzburger Universität Paris Lodron und war dafür quer durch Österreich unterwegs. Das Filmmuseum widmet dem großen israelischen Regisseur Amos Gitai eine Retrospektive, während das Burgtheater sein Stück Chronik eines Mordes zeigt. Die Dokumentation Anna Jermolaewa – Die Sprache des Widerstandes ist um 23.30 zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

0.40 SCI-FI-THRILLER

RoboCop (USA 1987, Paul Verhoeven) Paul Verhoevens (Basic Instinct) fulminante erste, von seinem schwarzen Humor durchzogene US-Regiearbeit. Bis 2.30, Kabel eins

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit, Frauen mit Courage sowie Musical-Diven und ihr Publikum. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

15.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Der zweite Sonntag im Mai – Muttertag. Mit der Historikerin Gabriella Hauch. Mo–Fr, jeweils bis 16.00, Ö1

19.30 KONZERT

On stage: Anatolisch-syrische Zwiegespräche Die Sängerin Özlem Bulut aus Ostanatolien und der Oud-Virtuose Orwa Saleh aus Syrien im November 2023 im Wiener Radiokulturhaus. Bis 21.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 6.5.2024)