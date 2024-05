Hier sind die Mediennews vom Wochenende:

ORF-Stiftungsratschef: "In Wirklichkeit geht es manchen um Zerschlagung des ORF" - Wie erlebt Lothar Lockl Neo-Stiftungsrat Westenthaler? Der Vorsitzende warnt grundsätzlich vor "Anschüttungen, Niedermachen und Schlechtreden", Israel schließt den arabischen TV-Sender Al-Jazeera im Land

Stiftungsrat Lothar Lockl (links) mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann APA/ROLAND SCHLAGE

"Bleib geschmeidig": Wir haben "Scrubs" nach vielen Jahren wiedergesehen - Die Krankenhausserie zeigt die Ängste und Probleme junger Ärztinnen und Ärzte. Darüber kann man auch heute noch lachen und weinen

Ex-Chefredakteur Matthias Schrom verlässt ORF - Nach Rücktritt wegen Strache-Chats war der Journalist und Manager zuletzt im ORF für Smart Producing zuständig

Zweiter "Tatort" mit Waschke und Harfouch aus Berlin: Ein Opfer, das ein Täter war - Geboten wird eine interessante Milieu-Betrachtung der vietnamesischen Community, das geht zulasten der Krimihandlung

Israel schließt den arabischen TV-Sender Al-Jazeera im Land - Netanyahu-Regierung: "Risiko für Staatssicherheit". Arabischer TV-Sender ortet "Verleumdung" und "Verletzung der Menschenrechte"

ORF-Journalistin Reiterer: "Wir Frauen werden in sozialen Netzwerken verbrannt" - ORF-Moderatorin Claudia Reiterer eröffnet Journalismusfest Innsbruck: "Sagen Sie jedem Mädchen, das Journalistin werden will, werde es!"

Martin Thür sammelt Wahlgeschenke zum Schmunzeln: "Je skurriler desto besser" - Beim Journalismusfest 2024 in Innsbruck stellt der "ZIB 2"-Anchorman seine amüsante Sammlung an Wahlgeschenken seit 1945 vor

Langmann nach Kritik an ORF-Tanzperformance: "Will mich nicht mehr für Aktivismus entschuldigen" - Vor dem Wings for Life Run am Sonntag spricht der Wiener über Klischees, Sichtbarkeit und warum ein Auftritt bei der "Großen Chance" problematisch war

"Bravados" und "Once Upon a Time in Hollywood": TV-Tipps für Sonntag - "Lohengrin", "James Bond 007: Skyfall" und "Im Zentrum" über Politikfrust - mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!