Reaktionen

Robert Klauß (Rapid-Trainer): "Dieser Sieg ist für unsere Anhänger, die Fans, die Leute im Umfeld, die sehr gelitten haben am Mittwoch. Wir haben ihnen ein Zeichen gesendet, dass sie an uns glauben können, dass wir wieder aufstehen können. Das ist auch eine Qualität. Man kann hinfallen, aber man muss immer wieder aufstehen. Das haben wir heute gezeigt. Heute war der VAR auf unserer Seite, irgendwann muss das Glück ja auch wieder zurückkommen."

Onur Cinel (Salzburg-Trainer): "Wir haben in der ersten Hälfte ganz viel Durchschlagskraft vermissen lassen, sind zu wenig zwingend geworden. In der zweiten Halbzeit haben wir einfach nicht gut genug gespielt. Rapid hat die paar 50:50-Duelle, wo es wirklich körperlich wurde, für sich entschieden. Und entsprechend kamen noch ein paar strittige Schiedsrichterentscheidungen dazu. Grundsätzlich schaue ich in erster Linie auf uns, wir haben nicht gut genug gespielt. Wir haben eine kleine Vorlage bekommen mit dem Unentschieden im Sturm-Spiel, wir hatten uns ganz viel vorgenommen. Wir müssen es in den letzten zwei Spielen schaffen, unsere Topleistung zu bringen. Mit ganz viel Willen, Power und Intensität in allen Spielphasen. Das schulden wir uns und unseren Zuschauern, unseren Fans."

Leopold Querfeld (Rapid-Verteidiger): "Die Zutaten zum Sieg? Sehr große Leidenschaft. So kurz nach einem so großen Niederschlag gegen so einen Verein so ein Spiel spielen zu können war etwas Cooles, weil wir etwas gutmachen konnten. Vor ein paar Tagen war der ganze Verein sehr enttäuscht. Wir als Mannschaft wissen auch, was wir drauf haben. Ich glaube, es hat jeden im Stadion gefreut, dass wir nach sehr langer Zeit wieder gegen Salzburg gewonnen haben."

Strahinja Pavlovic (Salzburg-Verteidiger): "Es ist keine einfache Situation. Wir waren fünf Punkte vorne, aber wir haben alles in ein paar Wochen verloren. Wir haben nicht immer mit einhundert Prozent gespielt, haben einige unglückliche Momente erlebt. Wirklich schlechte Situationen sind uns passiert. Ich will nicht über die Schiedsrichter reden, unsere Performance war kein gutes Level. Das war der Schlüssel."