Eurovision Song Contest ESC im Zeichen des Nahostkrieges: Malmö wappnet sich für Song Contest

In wenigen Tagen startet in der südschwedischen Stadt Malmö der Eurovision Song Contest. Überschattet wird er vom Krieg im Nahen Osten. Mindestens ein halbes Dutzend Organisationen hat bereits zu Demonstrationen gegen Israels Teilnahme am ESC aufgerufen. Die Polizei in Malmö ist alarmiert