Wer dieses Jahr auf Urlaub fliegen will, hat es nicht leicht. Denn zu den hohen Ticketpreisen durch die Inflation und dem schlechten Gewissen wegen des Klimawandels gesellt sich noch ein weiteres Problem: Der US-Konzern Boeing kommt aus den Negativschlagzeilen nicht mehr raus, und nach immer mehr Berichten über gefährliche Produktionsfehler fragen sich immer mehr Menschen: Wie sicher ist es überhaupt noch, in ein Flugzeug zu steigen, insbesondere in eine Boeing?

Darüber sprechen Lukas Kapeller und Magdalena Pötsch vom STANDARD. Wir schauen uns an, ob man vor der nächsten Flugreise Sicherheitsvorkehrungen treffen muss und was man gegen Flugangst unternehmen kann. (red, 6.5.2024)