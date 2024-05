Das Sammelkartenspiel "Magic: The Gathering" ist nicht nur für seine auch nach über 30 Jahren immer noch sehr aktive Spielergemeinde bekannt, sondern auch dafür, dass so manche Karten ob ihres Alters und Seltenheit hohe Preise bei Versteigerungen erzielen können. Das bewies erst im vergangenen Jahr die Karte für "den einen Ring", die zu einer "Herr der Ringe"-Sonderedition gehört. Sie fand um zwei Millionen Dollar einen neuen Besitzer.

Doch der Rekord wurde nun schon wieder eingestellt. Und zwar mit einem alten Bekannten, dem "Black Lotus". Das feilgebotene Exemplar war einem Käufer stolze drei Millionen Dollar wert. Verkauft hatte sie der Eigentümer Adam Cai über den Sammlerservice Pristine Collectibles.

Diese "Black Lotus"-Karte war dem Käufer drei Millionen Dollar wert. CGC Cards

Alter Bekannter

Der "Schwarze Lotus" gilt schon länger als die wertvollste Karte im Spiel. Denn sie ist nicht nur selten, sondern auch durchaus potent. Setzt man sie ein, so kann man einmalig drei Mana einer gewünschten Farbe generieren. Die Karte gehörte ursprünglich zur mittlerweile obsoleten Klasse der "Interrupt"-Zauber, die heute als "Instant" gewertet werden. Solche Karten können jederzeit gespielt werden, auch während der Gegner am Zug ist. Die Möglichkeit, spontan drei Mana erzeugen zu können, kann – richtig eingesetzt – spielentscheidend sein. Dementsprechend wird die Karte zu den sogenannten "Power Nine" gerechnet. Dabei handelt es sich um neun Karten aus den ersten drei "Magic"-Editionen (Alpha, Beta, Unlimited), die aufgrund ihrer übertriebenen Stärke nur in Turnieren mit "Vintage"-Regeln und freundschaftlichen Matches gespielt werden dürfen, nicht aber in Bewerben mit Standard-Regelwerk.

Im konkreten Fall, berichtet Kotaku, handelte es sich um eine im Jahr 1993 hergestellte Karte aus der in vergleichsweise kleiner Auflage produzierten "Limited Edition Alpha"-Edition. CGC Cards, ein Dienst, der sich auf die Bewertung, Echtheitsprüfung und Aufbewahrung von Spielkarten spezialisiert, hatte ihren Zustand mit 10 von 10 Punkten und dem Zusatz "Pristine" bewertet. Die Karte zeigte also trotz ihres Alters von 32 Jahren keine sichtbaren Beschädigungen und weist hohe Druckqualität auf. Es handelt sich um die zweithöchste Bewertung, die höchste lautet "Perfect 10". Besagte "Black Lotus"-Karte ist auch in dieser Hinsicht ein Einzelstück, denn keine der anderen bisher gesichteten "Black Lotus" aus der Alpha-Edition erreichte bislang diese Einstufung.

Der anonyme Sammler, der das Instagram-Konto "benjamin.be" betreibt, zeigte sich gegenüber Kotaku zufrieden. "Möglicherweise habe ich ein bisschen zu viel bezahlt", meint er, "aber ich habe sie nicht gekauft, um sie gleich wieder zu verkaufen." Langfristig, schätzt er, sollte sich der Sammlerwert der Karte günstig entwickeln. (gpi, 6.5.2024)